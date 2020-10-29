3 doktor daha Covid-19’dan yaşamını yitirdi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 3 doktorun Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Birlik'ten yapılan açıklamaya göre İstanbul Medicalpark Bahçelievler Hastanesi başhekim yardımcısı Dr. Engin Türkmen, Sakarya Akyazı'da çalışan Dr. Hasan Tepeçınar ve Eskişehir Acıbadem Hastanesi’nde diş hekimi olarak çalışan Dt. Burhan Yürütücü Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

İstanbul Mesicalpark Bahçelievler Hastanesi Başhekim yardımcısı Dr. Engin TÜRKMEN’i COVİD-19 nedeniyle kaybettik.



Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz. #Ölüyoruz #Yönetemiyorsunuz pic.twitter.com/VxTflN1nqq — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) October 29, 2020

Sakarya ili Akyazı ilçesinde çalışan Dr. Hasan TEPEÇINAR’ı COVİD-19 nedeniyle kaybettik.



Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz. #Ölüyoruz #Yönetemiyorsunuz pic.twitter.com/ykxnNkaJF4 — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) October 29, 2020