3 doktor daha Covid-19’dan yaşamını yitirdi

Bugün 3 doktor daha Covid-19 sebebiyle öldü. TTB yaşamını yitiren doktorlarla ilgili paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 3 doktorun Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Birlik'ten yapılan açıklamaya göre İstanbul Medicalpark Bahçelievler Hastanesi başhekim yardımcısı Dr. Engin Türkmen, Sakarya Akyazı'da çalışan Dr. Hasan Tepeçınar ve Eskişehir Acıbadem Hastanesi’nde diş hekimi olarak çalışan Dt. Burhan Yürütücü Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sakarya Akyazı'da Şifa Tıp Kliniği'nde İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Tepeçınar'ın Coşkunlar havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'daki patlamada hayatını kaybeden işçi Sebahattin Tepeçınar’ın ağabeyi olduğu öğrenildi.

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