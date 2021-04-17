'21 soruda FETÖ’nün siyasi ayağı' adlı kitap nedeniyle Kılıçdaroğlu'na hapis cezası istendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yöneticileri hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, iftira, onur, şeref ve saygınlığa saldırı” iddiaları ile fezleke hazırlandı.

Hazırlanan fezleke dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle TBMM'ye gönderildi.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, fezlekede CHP'nin geçen yıl temmuz ayında bastırarak dağıttığı “21 soruda FETÖ'nin siyasi ayağı” adlı kitap delil olarak gösterildi.

Kitapta, Erdoğan ile dönemin bakanları “FETÖ'yü kollamakla” suçlanıyordu. Savcılık kitap nedeniyle, Kılıçdaroğlu ile genel başkan yardımcıları ve MYK üyelerini sorumlu tuttu. Fezlekede; Kılıçdaroğlu ve 17 CHP yöneticisinin dokunulmazlıklarının kaldırılarak yargılanmaları istendi. Haklarında 3 yıl 3 aydan 13 yıla kadar hapis cezası ile seçme ve seçilme hakkından da yoksun bırakılmaları talep edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sırasında kitabın basım ve dağıtımına yasak da getirildi.