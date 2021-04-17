'Love Erdoğan' pankartı indirildi

Karaman Valiliği, CHP Karaman İl Başkanlığı binasına asılan “128 milyar dolar nerede?” pankartının ardından "koronavirüs tedbirleri" adı altında kent genelinde 30 gün boyunca "toplantı ve gösteri yürüyüşü, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster açma ve meşale yakma" yasağı getirdi.

Kararın ardından CHP İl Başkanlığı binasındaki söz konusu afiş indirildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, bunun üzerine CHP'nin şikayetiyle AKP Karaman İl Başkanlığı binasına asılan "Love Erdoğan" yazılı pankart da kaldırıldı.