20 bin öğretmen atamasının ardındaki oyun: Toplam öğretmen kadrosu sayısı değişmeyecek!

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenin atamasını yapacağız” demişti.

Erdoğan’ın bu sözleri medyada “ataması yapılmayan öğretmenlere müjde” haberlerine konu oldu.

Erdoğan’ın müjde olarak sunulan bu konuşmasının ardından dikkat çeken bir gerçek daha ortaya çıktı.

20 bin emekli yerine, 20 bin atama: Açık olduğu gibi duruyor

Ataması yapılmayan öğretmen sayısının 500 binin üzerine çıktığı eğitim sendikalarının açıklamalarına defalarca konu olurken, tek sorunun yapılan az sayıda öğretmen ataması olmadığı öğrenildi.

soL’un edindiği bilgiye göre, salgın döneminde çeşitli gerekçelerle görevinden istifa eden ve emekli olan öğretmen sayısı 20 bine ulaşmış durumda. Aslında yapılan bu atama zaten var olan öğretmen açığını kapatmaya yönelik değil, salgın döneminde boşalan kadroları doldurmaya yönelik. Üstelik 1 Mart’ta okulların açılacağı ilan edilmesine rağmen bu atamaların ne zaman yapılacağı belirsizliğini koruyor.

‘Sayıştay açık 140 bin diyor’

Konuya ilişkin soL’a açıklamada bulunan Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Sayıştay raporunun öğretmen açığının 140 bin olduğuna işaret ettiğini, Milli Eğitim’in ise 100 binlik bir açıktan söz ettiğini hatırlattı.

Yıldırım, mevcut açığın yanında 90 bin ücretli öğretmen bulunduğuna da işaret etti.

Ortada böyle tespitler varken 20 bin atamanın komik olduğunu ancak mevcut durumda 20 bin yeni atamadan da söz edemediklerini dile getiren Yıldırım, medyaya yansıyan "müjde" haberlerine tepki gösterdi.

‘Takvim bile belli değil’

Salgın döneminde çeşitli gerekçelerle 20 bin sayısına yakın öğretmenin emekli olduğunu ve görevinden ayrıldığını belirten Yıldırım, “Yani kısacası ortada öğretmen açığını giderecek tek bir atama yok. 20 bin emekli öğretmen yerine 20 bin takviye söz konusu. 140 bin öğretmen açığı olduğu gibi duruyor” dedi.

Üstelik bu yapılacak atamanın takviminin bile belli olmadığını söyleyen Yıldırım, “Ortada zaten 140 bin açık varken, salgın döneminde bu açık 160 binlere ulaştı. Şimdi 20 binlik kısmının yeniden doldurulacağı belirtiliyor ama ortada takvim bile yok. Ne zaman yapılacak bu atama? 1 Mart’ta okullar açılacak deniliyor ama hiçbir hazırlık olmadığını görüyoruz” dedi.

'Öğretmenlere ve eğitime verilen değerin özeti'

Yapılması gerekenin bir an önce 140 bin atamaya imza atmak olduğunu dile getiren Yıldırım, salgının başından bu yana ortaya çıkan eğitim öğretim eksikliğinin giderilmesi, yüz yüze eğitimin başlaması için gerekli adımların atılmamış olmasının Bakanlığın ve Cumhurbaşkanlığının eğitime ve öğretmenlere verdiği önemi de özeti olduğunu vurguladı.