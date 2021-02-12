Okullarda yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Okullar 15 Şubat’ta ikinci döneme başlayacakken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde 15 Şubat’tan itibaren köy okullarında yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurmuştu. 1 Mart'ta ise tüm ilkokullarda ve bu okullardaki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacağını, 8 ve 12. sınıflarda ise okullarda planlama yapılarak yüz yüze eğitime geçileceğini eklemişti.

Varyant sadece devlet okullarını mı etkiliyor?

Ancak koronavirüsün yeni varyantının ülkemizde de yayılmaya başlamasıyla beraber okulların yüz yüze eğitime başlama tarihine ilişkin bazı bilim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu uzmanlardan gelen açıklamalarda soru işaretleri tekrar yaygınlaştı. Birinci dönemin tamamlanmasından iki gün önce 20 Ocak 2021’de MEB yayımladığı bir genelgeyle destekleme ve yetiştirme kurslarının faaliyete başlayacağını duyururken, özel okullar ve dershaneler yüz yüze eğitime başladı ancak şimdi de bakanlardan hiçbir açıklama gelmeden virüsün varyantı bahane edilerek devlet okullarının yüz yüze eğitime başlama tarihine ilişkin kafa karıştırıcı bilgiler medyada dolaşmaya başladı.

12 Mart 2020 tarihinden beri kapalı olan okulların açılmasına ilişkin neredeyse bir yıla yakın belirsizlikler devam ediyor. Örneğin neredeyse 5 ay sonra ağustos sonunda okullarına dönen öğretmenler okullarda salgına ilişkin sadece öğretmenleri dahi korumaya dönük hiçbir önlem alınmadığına tanık olmuştu.

18 milyon 250 bin öğrenciden 8 milyonu halen EBA’ya hiç giriş dahi yapmamışken bir yıla yakın bir süredir kapalı kalan okulların açılması eğitime erişimine kaybetmiş milyonlarca çocuk için yaşamsal hale gelmişken MEB salgına karşı önlemler almak yerine sadece günlük vaka sayılarını takip ederek okulların açılmasına ilişkin sürekli değişken tarihler ifade ediyor.

'Okulum temiz' belgesinin nasıl verildiği bir muamma

MEB ile TSE işbirliği yaparak okulların yüzde 98’ine “Okulum Temiz” belgesi verdiğini duyururken okullarda neredeyse hiç kadrolu temizlik görevlisi yokken bu belgelerin nasıl verildiği ise muamma. Varyant virüse dair ise Bilim Kurulu üyesi Pınar Okyay’ın soL’a verdiği söyleşide varyantla mücadelede de halen aynı önlemlerin geçerli olduğunu görebiliyoruz.

İngiltere ve Almanya'da durum

TEDMEM’in UNESCO’dan derlediği verilere dayanarak yaptığı açıklamada 25 Ocak itibariyle dünyada 99 ülkede okullar tamamen açıkken, 48 ülkede kısmen açık ve yalnızca 31 ülkede okullar tamamen kapalı durumda. Basında virüsün varyantı nedeniyle okulların İngiltere ve Almanya’da kapalı olduğu iddia edilirken bu iki ülkede durum şöyle özetlenebilir. İngiltere’de virüsün varyantı görülmüş olmasına rağmen yüz yüze eğitim devam etti ve 21 Aralık 2020’de okullar ara tatile girdi ve 5 Ocak 2021’de tekrar açılması planan okulların açılması şubat ortasına ertelendi. Almanya’da ise 30 Kasım’a kadar uygulanan kısıtlamalar kapsamında sinemalar, tiyatrolar, spor salonları, havuzlar, restoranlar (paket servis hariç) ve barlar kapatılırken okullar ve kreşlerin tümü bu kısıtlamaların dışında tutuldu. Ancak 16 Aralık’ta yeni kısıtlamalar getirilirken 18 Aralık’ta zaten Noel tatiline başlayacak olan okulların tatili 3 gün öne çekildi. Almanya’da salgının başından beri okulların tamamen kapatılması hiçbir zaman söz konusu olmamışken 14 Şubat’tan itibaren okulların açılması planlanıyor, ancak sadece yoklama zorunluluğu kaldırılıyor.

Türk Tabipleri Birliği Covid-19 İzleme Kurulu’nun Türkiye'de ilk vakanın resmi olarak açıklanmasından bu yana geçen 11 aylık süreci değerlendirdiği raporda, okulların kapanmasının COVID-19 yayılımını azaltmadığı, okulların kademeli açılmasının ise COVID-19 olgularını artırmadığı, okulların bu salgında hastalığın ana yayılma merkezi olmadığı ve okullarda görülen olguların toplumdaki yayılmanın bir yansımasından ibaret olduğu ifade ediliyor.

Öğretmenlerin aşılanmasına başlanmadı

Okulları Açalım Çalışma Grubu ise hazırladıkları raporda, okulların kapalı kalmasının yarattığı olumsuz etkilere karşın okulların açılması için çalışmalara başlanması gerektiğine işaret ederken MEB ise henüz öğretmenleri aşılamaya dahi başlamamış durumda.

Türkiye aşılama konusunda dünyada oldukça geri sıralardayken okulların açılması için temizlik görevlilerinin sayılarının artırılması, ek bütçe ile okulların güvenli hale getirilmesi, öğretmen ve derslik sayılarının artırılması konusunda hiçbir adım atmayan MEB, şimdi de virüsün varyantına ilişkin son durumu sadece izlemekle yetiniyor. Bakanlık okuların açılması ve milyonlarca öğrencinin eğitim hakkının sağlanması için hiçbir önlem almıyor.