'15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir' diyen Fatih Erbakan'dan yeni açıklama: Bir sefere mahsus affedin dedik

HaberTürk'teki "Açık ve Net" programında Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 15 yaşına gelen çocukların "cinsel olgunluğa erişmiş" olacağını öne sürerek "mutlu yuvalar" kurabileceklerini savunduğu konuşmasına ilişkin açıklama yaptı.

Erbakan, "Bunları bir sefere mahsus affedin dedik. 15 yaşında evlensin diye bir şey söylemedik" dedi.

Erbakan şunları söyledi:

"İki kız çocuğu babasıyım. 15-16 yaşında evlenmesini değil, üniversiteyi hatta yüksek lisansı bitirdikten sonra evlenmelerini isterim. İnfaz düzenlemesinde binlerce kişi olarak ifade ediliyor... Erken yaşta evlilik yapmış, anne baba rızası var. Çocukları olmuş, sonra 'Sen küçük yaşta bir kızla evlendin' deyip evlenen erkeği hapse atıyorsunuz. Erkeğin babasını da hapse atıyorsunuz. Çeşitli suçlardan affettiniz çıkardınız. Buradan hanımı korumaya çalışıyorsunuz ama daha çok mağdur oluyor. Bunları bir sefere mahsus affedin dedik. 15 yaşında evlensin diye bir şey söylemedik."

Fatih Erbakan, daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada "15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir" demişti.