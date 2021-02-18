Gazeteci Murat Yetkin Hulusi Akar, Süleyman Soylu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını değerlendirerek PKK'nin 13 vatandaşı öldürmesinin Ankara'da bazı koltuklara mal olabileceğini söyledi.

yetkinreport.com’da yer alan yazıda, Gare operasyonunun PKK’ye yönelik mi yoksa rehin kurtarma operasyonu mu olduğu incelendi.

'Kılıçdaroğlu'nun sorusu boşuna değildi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Akar ve Bakan Soylu’nun konuşmalarını değerlendiren Yetkin, “Baştan söyleyelim. Ama iki gün, ama iki hafta, ama iki ay. Yakın bir süre içinde 13 şehit olayı Ankara’da bazı koltuklara mal olabilir. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 16 Şubat’ta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştükten sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a 'Başaramadık diyorsan sorumlusu kim?' diye sorması boşuna değildi” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmaları ne anlama geliyor?

Erdoğan’ın 15 Şubat’ta AKP Rize İl Kongresinde yaptığı konuşmayı hatırlatan Yetkin, “Cumhurbaşkanının bu sözlerinden Gara operasyonunun PKK’nın elindeki 'esir' vatandaşları kurtarmak için yapıldığı anlaşılıyor” ifadelerini kullandı.

Erdoğan o konuşmada, “Bu kardeşlerimizin bir kısmı beş yıl, bir kısmı altı yıl bu teröristlerin ellerinde esirdi. O günden bugüne bu kardeşlerimizi nasıl bu terörist alçakların elinden kurtaracağız, hep bunun hesabını yaptık, çok uğraştık. En son bu operasyonların yapıldığı gece artık bu operasyonları yapmak suretiyle bu kardeşlerimizi kurtaralım istedik. Ve gerek Savunma Bakanım gerek Genelkurmay Başkanım gerek Millî İstihbarat, gerek polis, hep birlikte yapılan çalışmalar neticesinde adım atıldı. Ama gel gör ki başaramadık” demişti.

'Görev tanımı değişti'

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin'de bugün 13 yurttaşın Gare'de yaşamını yitirmesiyle ilgili detayları köşesine taşıdığı yazısında ana harekâtın çarşamba sabahı başladığını hatırlattı.

Ergin yazısında bakanın açıklamalarından mağaradaki rehinelerin çarşamba sabahı öldürülmüş olduklarının Cuma akşamı öğrenildiğinin anlaşıldığını ve bu noktada operasyonun rehine kurtarma olarak ifade edilen amacının değiştirildiğini öne sürdü.

Rehinelerin ilk hava bombardımanı üzerine değil yakın araziye indirilen özel kuvvetleri fark ettikleri noktada öldürüldüğünün anlaşıldığını yazdı.

Aralarında sorun var iddiası

İddialara göre operasyon Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıkları arasında da gerilim konusu oldu.

İçişleri Bakanı Soylu’nun “Biz yapsaydık tüm rehineleri kurtarırdık” yaklaşımı ile başarısızlıktan Savunma Bakanlığını sorumlu tuttuğu ileri sürülüyor.