Zonguldak'ta şüpheli kadın ölümü: 8. kattan düşerek yaşamını yitirdi

Zonguldak İncivez Mahallesi Binbaşı Tahsin Sokak'ta saat 01.00 sıralarında, Ayşe Özgecan Usta, oturdukları 8’inci kattaki daireden düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin kalp masajı uyguladıkları Usta, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Usta, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Sevgilisi kendini attığını öne sürdü

DHA'nın haberine göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ayşe Özgecan Usta’nın ölümüyle ilgili başlattığı soruşturma kapsamında olay sırasında evde olan erkek arkadaşı B.C.A. gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen B.C.A., Usta ile sevgili olduklarını ve evlilik konusunda tartıştıktan sonra kendisini çatı katındaki terastan attığını söyledi. B.C.A., tutmaya çalıştığı Usta'nın elinden kaydığını anlattığı ileri sürdü.

Polis ekipleri, apartmanda yaşayan diğer vatandaşların da ifadesine başvurdu. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı, evde inceleme yaptı. Usta'nın cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

'İntihar mı yoksa cinayet mi yalnız şüphem var'

Ayşe Özgecan Usta'nın Ankara'dan önceki gün erkek arkadaşının yanına geldiği öğrenildi. Ayşe Özgecan'ın babası Kenan Usta şöyle konuştu:

"İntihar mı yoksa cinayet mi yalnız şüphem var. Alttaki bir kadın ifade vermiş. İfadeyi okutmadılar ama kadın doğru mudur bilmiyorum ama bakmış oğlan bağırmış 'Artık tutamıyorum' filan diye. Bir erkek 55 kilo kız çocuğunu tutar. Üstü başı giyinikmiş. Herhalde münakaşa ettiler. Benim tahmini bunlar. Çıkmak istedi oda salmayınca filan münakaşa ettiler. Artık attı mı atmadı mı onu gelecek zaman gösterecek. Kızımın buraya geldiğinden haberim yok. Ankara'da yaşıyoruz. Arkadaşına gideceğin söylemişti. Ben de o arkadaşının ailesini tanıyorum. 'Olabilir' dedim. Ertesi gün aradım. 'Oradayız' dedi. Ondan sonrası bu. Hayat dolu, canımızdı ciğerimizdi bizim."

Gözaltında bulunan B.C.A.'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.