2020 raporu: 300 kadın cinayeti, 171 şüpheli ölüm

Süleyman Soylu kadın cinayetlerinin azaldığını öne sürdü, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2020 yılı raporunu yayımladı. Buna göre, geçen yıl 300 kadın öldürüldü, 171 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. 300 kadından 182'sinin neden öldürüldüğü tespit edilemedi.

Aralık ayında öldürülen 23 kadının 7’si evli olduğu erkek, 5’i birlikte olduğu erkek, 1’i eskiden birlikte olduğu erkek, 3’ü eskiden evli olduğu erkek, 3’ü babası, 3’ü oğlu, 1’i tanıdık birisi tarafından öldürüldü.

2020 yılında kadınlar çoğunlukla evlerinde ve en çok ateşli silahlarla öldürüldü. Kadın cinayetleri en çok İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük illerde işlendi.

Raporda, "Öldürülen kadınların 263’ünün koruma kararının olup olmadığı bilinmezken; yalnızca 23 kadının uzaklaştırma veya koruma kararı olduğu, 45 kadının polis şikayeti, boşanma aşamasında olduğu" bildirildi.

Raporda ayrıca, "TÜİK’in açıkladığı verilere göre, 'ev işleriyle meşgul' kadınların sayısı bir önceki yıla göre 1 milyon 348 bin azaldı. Böylece TÜİK’e göre işgücü dahi sayılmayan kadınların sayısı Eylül 2020'de 10 milyon 056 bin oldu. TÜİK’in verileri bu şekilde açıklaması, kadın işsizliğinin gerçek boyutunun üzerini örtmeye çalışmaktır" denildi. Kadınların yüzde 82'sinin çalışma durumunun da tespit edilemediği açıklandı.

Soylu 'azaldı' demişti

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2020 yılında 300 kadının öldürüldüğünü bildirirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "6284 Kanun kapsamındaki kadın cinayetlerinde 2019'da maalesef 336, 2020 yılında ise 266 kadın hayatını kaybetti" açıklamasını yaptı.

Soylu, 2020 yılında kadın cinayetlerinin yüzde 21 düştüğünü öne sürdü.