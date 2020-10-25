Zonguldak'da maden ocağında göçük: 1 işçi ağır yaralı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi’ne ait maden ocağında göçük meydana geldi. Bir işçinin göçük altında kaldığı ihbarı üzerine maden ocağına sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Göçük altında kalan maden işçisi Erdoğan Kuruoğlu başından yaralandı. Mesai arkadaşları tarafından maden ocağından çıkarılan Kuruoğlu ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Erdoğan Kuruoğlu’nun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.