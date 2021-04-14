Zaharova'dan sözcü Psaki'ye yanıt: ABD'den 'biraz' öngörülebilirlik bekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Rusya'dan "öngörülebilirlik" talebinde bulunamayacağını zira Washington'un uluslararası meselelerde tam tersi bir tutum içinde olduğunu söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki dünkü basın birifinginde Rusya ile ilişkilerde "güvenden ziyade öngörülebilirlik" beklediklerini söylemişti.

Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova Vesti FM radyosuna yaptığı değerlendirmede "Dün Beyaz Saray brifinginde söylenenin kilit noktası, Rusya'nın öngörülebilir politika izleyecek, öngörülebilir bir devlet olmasını istemeleriydi. Bunu kimden duyuyoruz? Geçen 10 yıl boyunca ABD en öngörülemez devlet olmuştur" dedi.

Zaharova "Biz ABD'nin 'öngörülebilir' olmasa da en azından 'biraz öngörülebilir' olmasını istiyoruz. Ama kesinlikle bunu bizden ya da bir başkasından talep edemezler" diye konuştu.

Rus Dışişleri Sözcüsü, Washington'un Rusya'dan talep ettiği "öngörülebilirlik" konusunda tam tersi kutupta olduğunu iklim, İran'ın nükleer programı, stratejik istikrar belgeleri gibi alanlarda gösterdiğini dile getirdi. Zaharova "UNESCO gibi uluslararası örgütler ABD'nin bu örgütlere defalarca girip çıktığını hatırlarlar" dedi.