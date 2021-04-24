Zaharova: Batı kolektif olarak fantastik diyarlarda yaşıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova verdiği bir söyleşide ülkesine yönelik bir histeri dalgası olduğunu söyleyerek "Batı kolektif olarak fantastik diyarlarda yaşıyor" dedi.

Rusya menşeli RT'nin Almanya kolu olan RT DE'ye konuşan Zaharova, Batı ülkelerinin yıllarca kendi ürettikleri Rus karşıtı propaganda yoluyla yarattıkları acımasız "fantastik diyarlarda" yaşadığını söyledi ve Moskova'nın Covid-19'da dahil tüm girişimlerinin politize edildiğini savundu.

RT DE'den Thomas Fasbender'e konuşan Zaharova Batı ülkelerinin yıllar içinde Moskova'yı bir "saldırgan" olarak resmetme çabaları göz önüne alındığında, bu tür davranışların pek de şaşırtıcı olmadığını söyledi.

'Hayal dünyasında yaşayabilmek gerçekten inanılmaz bir şey'

Batı ile Rusya arasındaki sürekli soğuk ilişkilerin, "hayali gerekçelere" dayandığını söyleyen Zaharova, son zamanlarda buna örneklerin bir dizi büyük skandalla arttığını belirtti. Rusya’nın güneydoğusundaki askeri tatbikatların birçok NATO ülkesinde histeriye ve Rusya ile Ukrayna arasında yaklaşan bir savaşa ilişkin yeni bir kıyamet günü tahminleri dalgasına yol açtığını söyleyen Zaharova "bu yine de gerçekleşmedi" dedi.

Zaharova şöyle konuştu:

"Bana öyle geliyor ki, Batılı ortaklarımız hayal güçlerini olabildiğince serbest bıraktı. Görünüşe göre, orada hiçbir şey olmamamasına karşın bir şeyler görüyorlar ve bariz olanı görmüyorlar. Hayal dünyasında yaşayabilmek gerçekten inanılmaz bir şey”

Batı medyasında çıkan Rusya karşıtı haberlere ilişkin konuşan Zaharova, "Yıllarınızı kendi halkınıza ve genel olarak dünyaya kitle iletişim araçlarını kullanarak, haberler yayınlayarak ve Rusya'yı savaş kışkırtıcı bir ulus olarak tasvir eden korkutucu yayınlar yaparak geçirirseniz o zaman, olağan askeri tatbikatlar bile insanları korkutur" dedi.

'AB kendi kendisini cezalandırıyor'

Zaharova, Rusya'yı "saldırgan" bir devlet olarak resmetmek için yıllardır süren Batı kampanyasının koronavirüs pandemisine karşı mücadeleyi de etkilediğini savundu. Zaharova Avrupa devletlerini ve ABD'yi Rusya ile işbirliği yapmak ve ülkenin geliştirdiği Covid-19 aşısı Sputnik V'yi almak yerine, aşının varlığını inkar etmek ya da itibarını zedelemek için çaba sarf ettiğini söyledi.

“Aşımıza karşı, dünyaya sunduğumuz şeye karşı büyük bir kampanya vardı. Biz hallettik. Ne yazık ki, AB ülkeleri de dahil olmak üzere birçok ülke zaman kaybetti" diyen Zaharova, “Pek çok devlet bu aşıyı aldı, bazıları deneme amaçlı aldı. Birçoğu hemen satın almaya başladı. Maalesef AB, tıpkı Prag'ın diplomatlarımıza yaptığı gibi kendi kendisini yine cezalandırdı" ifadelerini kullandı.

Zaharova AB'nin devam eden koronavirüs pandemisine karşı küresel mücadeleye önderlik edecek tüm kaynaklara sahip olduğunu, ancak bunu başaramadığını söyledi.

'Prag bu pervasız oyunun sonuçlarını düşünmedi'

"Ve kendilerini dünyanın liderleri olarak adlandıran liderlerin gerçekten lider olmadığı ortaya çıktı" diyen Zaharova Çekya'yla yaşadıkları diplomat krizine ilişkinse şöyle konuştu:

“İstediklerini aldılar. Hayal edemedikleri bir şeye sahip olduklarını bile söyleyebilirim. Prag'ın bu pervasız oyunu başlattığında sonuçlarını hesaplamakla uğraşmadığını düşünüyorum”

Zaharova, Çekya'nın kendi başına bu krizi tetiklemeye karar vermesinin olası olmadığını da sözlerine ekledi.

Çekya'nın "Neye giriştiğinin farkında olmadığını" söyleyen Rusya Dışişleri Sözcüsü, "Batılı yöneticilerinin onları neye sürüklediklerinin farkında değildiler. Ve ne olduğunu anladıkları anda artık çok geçti ve muhtemelen geri adım atmalarına izin verilmedi" ifadelerini kullandı.

Moskova'nın tepkisinin Prag'ı şaşırttığını söyleyen Zaharova, "İşte bu yüzden böyle saçma eylemler ve çelişkili ifadeler görüyoruz. Rusya'ya yönelik suçlamalar ve patlamalar hakkında farklı şeyler söyleyip durdular. Ortada pek çok karışık mesaj, tabiri caizse bir kakofoni sesi vardı” diye ekledi.