Lukaşenko: Bana suikast için 10 milyon dolar tahsis edildi

Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko Cumartesi günü gazetecilere verdiği demeçte, kendisine yönelik suikast planını düzenleyenlerin bu iş için 10 milyon dolar ayırdıklarını söyledi.

BelTA haber ajansının aktardığına göre Lukaşenko keskin nişancı için 1 milyon dolar tahsis edildiğini söyledi.

Lukaşenko, "Bunu uzun zamandır takip ediyorduk. Moskova'daki operasyonu birdenbire yaptığımızı mı düşünüyorsunuz? Onları yakından takip ediyorduk. Minsk'e gelip bu operasyonu gerçekleştirmeleri bekleniyordu" dedi.

Lukaşenko'nun ifadelerine göre darbe ve suikast planı yapan grup birkaç senaryo hazırlamıştı. İlk olarak, 9 Mayıs geçit töreninde başkana suikast düzenlemeyi planladılar, daha sonra, başkanlık konvoyuna bir saldırıyı düşündüler, bu yüzden el bombası fırlatıcıları bile satın alıp Belarus'a getirdiler. Lukaşenko, üçüncü senaryonunsa silahlı kişilerin kırsal kesimdeki cumhurbaşkanlığı konutuna saldırmakla görevlendirildiğini söyledi.

Darbeciler içerisinde bir ajanımız vardı

Lukaşenko, komplocular arasında sızdırılmış "satılmış bir general" rolü yapan bir istihbarat görevlisi olduğunu da sözlerine ekledi. Lukaşenko, "O bizim ajanımızdı. Bize büyük bir şekilde yardım ettiği ve korkmadığı için bu adama aferin. [Komplocular] Ondan Orduya ayaklanması için çağrı yapmasını istediler," dedi.

Lukaşenko, bunun dışında darbecilerin orduyu Minsk'in yanı sıra çevik kuvvet, iç birlikler, İçişleri Bakanlığı ve Devlet Güvenlik Servisi (KGB) güçlerini ablukaya almak için kullanmayı planladıklarını da sözlerine ekledi. Lukaşenko, kolluk kuvvetleriyle çatışmış olsalardı, "hiçbir ülkenin yaşamadığı en korkunç ve en sıcak iç savaş" olacağını sözlerine ekledi. Lukaşenko, davanın yeni detaylarının yakın zamanda yayınlanacağını söyledi.

Ne olmuştu

Belarus 9 Ağustos 2020'de devlet başkanlığı seçimleri yapmış resmi sonuçlarına göre, görevdeki Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko yüzde 80'e yakın oyla kazanmıştı. Yarıştaki en yakın rakibi Svetlana Tihanovskaya'ysa seçimin sonucunu kabul etmeyi reddetti ve Belarus'u terketti. Sonuçlar açıklandıktan sonra, Minsk şehir merkezinde ve Belarus'un diğer şehirlerinde kitlesel protestolar patlak verdi. Eylemler büyük ölçüde sönmüş durumdayken düzensiz yerel protestolar hâlâ devam ediyor.

Darbe planı

18 Mart'ta Belarus KGB şefi İvan Tertel, Lukaşenko ve ailesinin öldürülmesini ve iktidarı ele geçirmek için silahlı bir ayaklanmayı planlayan organize bir grubun darbe girişiminin engellendiğini bildirdi.

İddiaya göre, komplo, 2007'den beri ABD'de yaşayan Belarus-ABD çifte vatandaşı Yuri Zenkoviç tarafından planlandı. Zenkoviç Moskova'da, Aleksandır Feduta ve Belarus Halk Cephesi muhalefet partisi lideri Grigoriy Kostusev'le birlikte gözaltına alındı. Belaruslu istihbarat görevlilerine göre, darbe komplosu yurt dışından finanse edildi.

Muhalefet ülkeye ülkeye yönelik ABD yaptırımlarını kutluyor

Öte yandan yurtdışında yaşayan Tihanovskaya düzenli olarak AB ve ABD yetkilileriyle kulisler gerçekleştirip anavatanına karşı yaptırımlar ve dış müdahale çağrısında bulunuyor. Bu hafta başında Svetlana Tihanovskaya, ABD'nin Belarus'un 9 kamu işletmesine yaptırım uygulayacağı haberini aldığını sevinçle duyurdu.

ABD tarafıyla yaptığı görüşmeye ilişkin bir fotoğraf da paylaşan Tihanovskaya "Yaptırımlar Lukaşenko rejiminin insan hakları ihlalleri nedeniyle getiriliyor" ifadesini kullandı.