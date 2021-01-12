Yurtdışından 400 bin ton ekmeklik buğday alınacak

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yaklaşık 400,000 ton ekmeklik buğday ithalatı için uluslararası ihale açtı.

Avrupalı ticaret kaynakları ihaleye 19 Ocak’a kadar teklif verilebileceğini söylediler. Şartnamede sevkiyatın 26 Ocak ve 25 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılması talebinde bulunuldu.

20 bin ton ile 60 bin ton arasında değişen miktarlarda alınacak ekmelik buğdayın sevkiyatı Derince, İskenderun, Mersin, İzmir, Bandırma, Tekirdağ, Samsun ve Trabzon limanlarına yapılacağı öğrenildi.

Gümrük vergisinin sıfırlanması uzatıldı

Buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisinin sıfırlanması yönündeki kararın uygulanma süresi 30 Nisan 2021'e kadar uzatılmıştı.

İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Karar uyarınca, koronavirüs salgınının devam etmesi nedeniyle, hububat fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçilebilmesi, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulabilmesi ve spekülatif fiyat hareketlerine meydan verilmemesi amacıyla ithalatında son 2 aydır gümrük vergisi sıfırlanan buğday, arpa ve mısır için bu kararın geçerlilik süresi 30 Nisan 2021'e kadar uzatıldı.

Yardım yapılacak

Türkiye'nin, Suriye başta olmak üzere ihtiyaç sahibi ülkelere 110 bin ton un ve bakliyat yardımı yapacağı duyurulmuştu. Tedarik için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü görevlendirilmişti.

Yardım duyurusu ile yardım için belirlenen benzer ürünlere gümrük vergisinin sıfırlanması dikkatlerden kaçmamıştı.

Hedef tutturulamadı

Türkiye yurt genelinde tamamlanan hububat hasadına göre 20.5 milyon ton olarak belirlenen üretim hedefini tutturamayacağı belirtilmişti. TMO, Ağustos ayında 500 bin ton buğday ve 60 bin ton arpa ithalatı yapmıştı.