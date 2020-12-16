Yunanistan’ın savunma bütçesinde rekor artış: Gerekçe Türkiye!

Yunanistan'ın 2021 savunma bütçesinin 2,5 milyar avroya çıkartılmasını öngören bütçe tasarısı Salı günü parlamentodan geçti. Böylece, Atina, savunma bütçesini geçen yıla oranla beş katına çıkartmış oldu.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Başbakan Kiryakos Miçotakis, orduya ayrılan bütçedeki bu büyük artışı son dönemde Doğu Akdeniz’de Türkiye’yle yaşanan gerginlikle gerekçelendirdi.

Atina, Rafale tipi 18 Fransız savaş uçağının yanı sıra dört yeni fırkateyn, mühimmat ve çeşitli askeri teçhizat satın almayı planlıyor.

Fransa yapımı Rafale uçağı gelecek yıl teslim alınacak

Yunanistan, daha önce siparişini verdiğini açıkladığı Fransa yapımı 18 adet Rafale savaş uçağının gelecek yıl teslim alınacağını açıkladı.

Miçotakis, 2021 bütçesi üzerinde yapılacak oylama öncesinde parlamentoda yaptığı konuşmada, Fransız hükümeti ve savunma firması ile anlaşmaların gelecek günlerde neticeleneceğini dile getirdi.