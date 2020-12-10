Miçotakis: Türkiye'nin davranışları AB'nin baskısı olmadan değişmeyecek

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin buluştuğu, Doğu Akdeniz’deki eylemleri nedeniyle Türkiye'ye olası yaptırımlar konusunun da ele alınacağı zirve öncesinde konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, AB tarafından baskı yapılmadıkça Türkiye’nin davranışlarının değişmeyeceğini söyledi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, Türkiye'nin Avrupa'nın olumlu gündeme bağlı kalma önerisini reddettiğini ve Doğu Akdeniz'de sonuçları olacak tek taraflı eylem yolunu seçtiğini kaydeden Miçotakis, Ankara’nın provokasyonlara son vermek ve araştırma gemisini Yunanistan’ın kıta sahanlığından çekmek için çok fırsatı olduğunu, ancak bunu ancak Avrupa Konseyi toplantısından 10 gün önce göstermelik olarak yapmaya karar verdiğini ileri sürdü.

'Avrupa Konseyi kendi aldığı kararları yerine getirmeli'

Türkiye'yle Kıbrıs'ta yaşanan gerilime de değinen Miçotakis, “Avrupa Konseyi kendi aldığı kararları yerine getirmeli ve Türkiye’ye net sinyal göndermeli” diye konuştu.

Öte yandan, Miçotakis, "Avrupa silahlarının Türkiye'ye satışını dondurmanın" gerekli olduğunu söyledi.