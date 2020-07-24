Yunanistan’daki kiliseler ‘Ayasofya ibadete açıldığı’ için yas tutuyor

Danıştay kararıyla müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya’nın ibadete açılmasını tepkiyle karşılayan Yunanistan’da bugün tüm kiliselerde ‘yas günü’ ilan edildi.

Kararı protesto amacıyla bayrakların yarıya indirilmesi ve tüm kilise çanlarının öğle vaktinde çalması planlanıyor.

Yunan Kilisesi lideri Atina Başpiskoposu Yeronimos, “Bugün tüm Hıristiyanlık için yas günü. Ayasofya inancımızın bir sembolü ve evrensel bir kültür anıtıdır” açıklamasında bulundu.

Yeronimos, bu gece özel bir ayin gerçekleştireceklerini ve Meryam Ana’yı onurlandırmak adına Akathist ilahisini söyleyeceklerini belirtti. Aynı ayinin, 1453 yılında İstanbul’un Osmanlı tarafından fethi sırasında da gerçekleştirildiği söyleniyor.