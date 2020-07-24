Erdoğan cuma namazı için Ayasofya'da

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Danıştay kararıyla müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya'ya geldi.

Maske taktığı görülen Erdoğan'a bakanlar ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da eşlik ediyor.

Sabah 10.00’da sela ve tekbirlerle başlatılan programda, namaz öncesi Kuran okunuyor. Cuma namazı 13.16’da kılınacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bölgedeki kalabalık nedeniyle Bağcılar-Kabataş Tramvayı'nın Kabataş-Eminönü seferleri durduruldu. Bağcılar-Zeytinburnu ve Çapa-Akşemsettin arasında seferlerin devam ettiği bildirilirken, Haliç ve Şehzadebaşı metro istasyonları da kapatıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da "Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu. Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu" denilmişti.