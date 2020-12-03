Yunanistan ile Türkiye arasında NATO'daki toplantı iptal oldu

AA'nın haberine göre, Türkiye ile Yunanistan arasında 30 Kasım'da NATO Karargahı'nda yapılması planlanan teknik görüşmeler Yunanistan heyetinin katılmaması nedeniyle gerçekleşmedi.

Haber Merkezi

Doğu Akdeniz’de ayrıştırma tedbirlerine yönelik teknik detayların belirlenmesi için Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında 30 Kasım’da NATO Karargahı’nda yapılması planlanan teknik görüşme gerçekleşmedi.

AA'nın haberine göre görüşmenin Yunanistan heyetinin katılmaması nedeniyle gerçekleştirilemediği bildirildi.

Türk ve Yunan teknik heyetlerinin Doğu Akdeniz’de ayrıştırma tedbirlerine yönelik askeri önlemlerin belirlenmesi için ilk toplantısı, NATO Askeri Komite Başkan Yardımcısı (DCMC) başkanlığında 3 Eylül’de yapılmıştı. Söz konusu tarihten bugüne kadar 6 toplantı gerçekleştirilmişti. 

NATO Karargahı’ndaki toplantılar sonucunda genel çerçeveyi belirleyen "Teknik Düzenlemeler Metni" 1 Ekim’de her iki ülkenin onayı ile kabul edilmişti.

Mutabakat sonrası teknik detayların belirlenmesi amacıyla 9 Ekim’de yapılan toplantının devamı gelmedi. 

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