Merkel: Oruç Reis'in dönmesi iyi bir işaret

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'ye yönelik yaptırımların gündeme gelmesinin beklendiği 10-11 Aralık'taki AB liderler zirvesi öncesinde Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Merkel, Almanya'nın AB dönem başkanlığına ilişkin toplantıda Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Antalya Limanı'na dönmesini "iyi bir işaret" olarak yorumladı.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Merkel, Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında sondaj faaliyetlerini sürdürdüğüne de dikkat çekti. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinin "çok agresif" ve "kışkırtıcı" bir karakteri olduğunu ifade eden Almanya Başbakanı, çok sayıda Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapmasından ötürü ise Türkiye'nin "büyük bir sayıgıyı" hak ettiğini söyledi.