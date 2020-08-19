YÖK’ün eğitim fakülteleri kararı ne anlama geliyor?

YÖK Başkanı Yekta Saraç, eğitim fakültelerindeki öğretmenlik programlarının ders, müfredat ve kredilerine YÖK’ün değil yükseköğretim kurumlarının karar verececeğini duyurdu.

Saraç “tarihi” olarak nitelendirdiği karara ilişkin "Yeni YÖK olarak, üniversitelerin ehliyet ve kabiliyetlerine, hocaların alanlarına ilişkin akademik ve mesleki hassasiyetlerine, öğrencilerin de öğretmenlik aşklarına güvenildiğini” söyledi.

Müfredat değişeli 2 sene olmadı, fakültelerin haberi bile yok

Saraç’ın tarihi olarak nitelendirdiği kararın ayrıntıları bakıldığında ise ortada “yeni” sayılabilecek ya da akademideki “liyakata” bağlanabilecek tek bir başlık bulunmuyor.

AKP eliyle eğitim fakültelerindeki müfredat değişimi bundan yaklaşık 2 yıl önce yapıldı. Saraç’ın müfredata ilişkin yaptığı açıklamalar ve aldığı “yetki devri” kararı fakültelerde şaşkınlık yaratırken, söz konusu düzenlemeye ilişkin eğitim fakültelerinin neredeyse hiçbirine bilgi verilmediği öğrenildi.

Hem 'yetki devri' hem de 'şerh'

Yine bir yandan “yetki devri”, “söz artık eğitim fakültelerinde” diyen Saraç’ın açıklamasının en dikkat çekici bölümlerinden birinde “ders kategorileri ile ilgili 'Alan eğitimi dersleri, öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ve Genel Kültür Dersleri' şeklindeki gruplandırmanın göz önünde tutulması, ayrıca 'ders sayısı, ders saati/kredi sayısı ve yoğunluğu' konusunda da yine bu gruplandırmadaki sıralamaya dikkat edilmesi şartıyla” şerhi bulunuyor.

Yani AKP’nin müfredatı ve düzenlemesinin özüne sadık kalınarak adım atılmasına izin veriliyor, üstelik adım atmasına izin verilen kurullar da yetkin akademisyenler değil, AKP’lilerin üniversitelerde oluşturacağı piyasayla entegre olarak planlanacak “kurullar” olacak.

'Tarihi' anlaşmanın özeti: Piyasa entegrasyonu

Saraç’ın eğitim fakültelerine ve üniversitelere yetki devri diye duyurduğu kararın en dikkat çekici başlıklarından biri de “Yükseköğretim Programları Danışma Kurulu” ve “Yükseköğretim Kalite Kurulu”na yaptığı atıf oldu.

AKP’nin üniversiteleri patronlarla entegre etmek, piyasanın ihtiyaçlarına göre eğitimi dizayn etmek için bulduğu formüller olan bu kurullar, Saraç’ın açıklamasına göre “yetki devri”nin kritik unsurları.

Dolayısıyla önümüzdeki dönemde eğitim fakültelerinde bu kapsamda atılacak adımlar, diğer fakültelerde atılacak benzer adımların “öncüsü” olacak, eğitim fakültelerinde uygulanacak piyasacı model, diğer fakülteler için de bir tür model olarak işlev görecek.