Yine THY, yine Bilal'in okulu: THY'de Teknik A.Ş.'nin başına Kartal İmam Hatip'li atandı

Yönetiminde çok sayıda Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezununu barındıran THY'de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Ahmet Karaman'ın yerine THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü olarak Bilal Erdoğan'ın da mezunlarından olduğu Kartal İmam Hatip mezunu Mikail Akbulut atandı.

Akbulut’un amcası Berat Albayrak’ın ağabeyi Serhat Albayrak’ın kayınpederi.

Geçen yıl THY üst düzey yönetimindeki Kartal İHL mezunlarının listesini yayınlanmıştı. Listeye göre THY’nin 80’ne yakın üst düzey yöneticisi bu lisenin mezunu.

Mikail Akbulut Kimdir?

Kartal İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan Mikail Akbulut, 2009 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi'nden mezun oldu. Akbulut, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı'nı 2011 yılında tamamladı.

2010 yılında Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Uçak Bakım Başkanlığı'nda Aviyonik Bakım Mühendisi olarak göreve başlayan Akbulut, 2016 yılında Dar Gövde A Bakım Müdürü olarak atanmıştı.

2018 yılında Kabiniçi Bakım Başkanlığı görevine getirilen Akbulut, 2020 yılının Aralık ayına kadar bu görevde bulunurken, 2021 yılı itibariyle Genel Müdür (Operasyon-1) Yardımcısı olarak atanmıştı.