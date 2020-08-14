Yeni vaka sayısı 1226 olarak açıklandı, 22 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs verilerini açıkladı.
Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 1226 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 22 kişi yaşamını yitirdi.
Koca ağır hasta sayısının ise 656'ya yükseldiğini duyurdu.
Bugün açıklanan verilerle Türkiye'de toplam vaka sayısı 246 bin 861'ya, toplam ölüm sayısı 5 bin 934'ye yükseldi.
Bakan Koca bugün yapılan 70 bin 192 test sayısının şimdiye kadarki en yüksek günlük test sayısı olduğunu belirtti.
En yüksek test sayısına ulaştık. AĞIR HASTA sayımız 656’ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, COVID-19’a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarda risk alıp, eve taşımayın. 1 hasta, hasta bir AİLE demek. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/kgUN3jT4JN— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 14, 2020