Yeni vaka sayısı 1226 olarak açıklandı, 22 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs verilerini açıkladı.

Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 1226 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 22 kişi yaşamını yitirdi.

Koca ağır hasta sayısının ise 656'ya yükseldiğini duyurdu.

Bugün açıklanan verilerle Türkiye'de toplam vaka sayısı 246 bin 861'ya, toplam ölüm sayısı 5 bin 934'ye yükseldi.

Bakan Koca bugün yapılan 70 bin 192 test sayısının şimdiye kadarki en yüksek günlük test sayısı olduğunu belirtti.