Yemen işgalinde Suudi-El Kaide-IŞİD ittifakı ortak hareket ediyor

Yemen'de Husilerin iktidarı ele geçirmesi ve Suudi kuklası hükümetin ülkeden kaçmasını takiben süreçte başlayan Suudi ve BAE işgali sürerken ülke aynı zamanda El Kaide ve IŞİD karanlığıyla boğuşuyor. Husilerin en son yürüttüğü Badya vilayetinde gerçekleştirilen bir harekatsa, El Kaide ile İslam Devleti (eski adıyla Irak Şam İslam Devleti, IŞİD) güçleri arasında, Yemen’in merkezinde Musul veya Rakka benzeri bir senaryoyu yeniden yaratmayı hedefleyen bir ittifak olduğunu ortaya çıkardı.

Yemen'deki Sana'a merkezli Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin dışişleri bakan yardımcısı Hüseyin el-Ezzi'yse, El Kaide güçlerinin stratejik merkezi Ma'rib vilayetinde Suudi liderliğindeki paralı askerleriyle beraber hareket ettiğini söyledi.

Yemen medyasında çıkan haberlere göre, Suudi koalisyonu stratejik bölgeyi ele geçirmeyi amaçlayan Yemen saldırısına hazırlanırken, çok sayıda El Kaide bağlantılı militan çeşitli illerden Ma'rib'de Suudi liderliğindeki Hadi yanlısı güçlere katıldı.

Yemen'in eski lideri Abdurabbu Mansur el-Hadi, 2015'te siyasi krizin ortasında istifa etti ve ülkeyi Riyad'a kaçtı. Hadi şimdilik Riyad'da bulunan Suudi Arabistan kontrolündeki Yemen kukla hükümetinin başında bulunuyor ve Suudi'lerin Yemen'i işgalini uluslar arası alanda meşru göstermeye çalışıyor.

Suudiler Yemen işgalinde hedefine ulaşamıyor, pis işlerini El Kaide ve IŞİD'e bırakıyor

Suudi işgali hala ülkede başarılı olabilmiş değil ancak on binlerce Yemenli işgal sırasında yaşamını yitirdi ve ülkeyi eşi benzeri görülmemiş bir kıtlığa mahkum etti.

Suudi kampanyasının bataklığa saplanmasıyla, güney Yemen'de Suudi destekli militanlar ile müttefikleri BAE destekli ayrılıkçılar arasında da gerilim patlak verdi ve aralarında şiddetli çatışmalara baş gösterdi.

Suudi liderliğindeki koalisyonun Ma'rib'deki Yemenli Husilere karşı El Kaide güçlerini paralı asker olarak tutmaya başlaması, son günlerde BAE ile Suudi bağlantılı güçler arasındaki çatışmaların artmasını takiben gerçekleşti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, BAE destekli ve ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı İHA'lar, Perşembe günü geç saatlerde güneydeki Abyan eyaletinde Suudi paralı askerlerini hedef aldı.

IŞİD'in devreye girmesi: Husiler ilerledikçe cihatçılar birleşiyor

Husiler liderliğindeki ulusal koalisyon, geçtiğimiz günlerde Orta Yemen'deki en büyük IŞİD ve El Kaide militanlarının garnizonuna başarılı bir saldırı düzenledi. Yemenli gazeteci Ahmed Abdülkerim'in Mintpress'te çıkan haberine göre Yemen'deki savaşın başlamasından bu yana türünün en büyüğü olan harekat bir hafta sürdü ve operasyonda cihatçı gruplar, haritalar, pasaportlar ve videolar dahil düzinelerce belgeyi geride bıraktı. Batılı ülkelerden de dahil olmak üzere yüzlerce esir alınan IŞİD ve El Kaide savaşçısının ifadeleriyse, grupların Suudi Arabistan'dan destek aldığını ve 2020'nin sonuna kadar Yemen'de bir "Musul senaryosu"nu tekrarlamak istediklerini ortaya çıkardı.

Yerel Husiler liderliğindeki Yemen ordusu, IŞİD ve El Kaide militanlarının bin kilometre kare olarak tahmin edilen bir alanı kontrol ettiği El-Beyda vilayetindeki Keyifah, Guraşyah ve Valled Rabiye bölgelerini başarıyla ele geçirdi. Operasyonda üst düzey liderler de dahil olmak üzere binden fazla yabancı ve yerli cihatçı militan öldürüldü veya esir alındı. Grup liderlerinin birçoğu Suriye ve Irak'ta sivillerin öldürülmesine ve infazına karıştığı kaydedilirken en az 200 IŞİD ve El Kaide üyesi kimliklerinin anavatanlarına ifşa edilmemesi şartıyla Yemenli Husilere teslim oldu.

Mintpress'te yer alan bilgilere göre IŞİD'in Yemen'deki başı Ebu El-Velid El Adani (gerçek adı Radvan Muhammed Hüseyin Kenan) esir düşmemek için canlı bomba olarak kendisini patlattı. Esir düşen militanlarınsa büyük kısmının Avrupa, Suudi Arabistan, Afganistan, Pakistan, ve Suriye'den Yemen'e geldikleri bilgisi alınan ifadelerde ortaya çıktı.

Husiler tarafından harekatın arıdan yayınlanan fotoğraflardan biri: Ele geçirilen IŞİD ve El Kaide üyesi yabancıların kimlik kartları.

Kırılgan IŞİD-El Kaide ittifakı Yemen'de Suudi gözetimi altında pürüzsüz işlemiş

IŞİD ve Yemen'deki El Kaide'nin bölge ve nüfuz için savaştıkları Suriye ve Irak'ın aksine, Yemen'de ciddi sürtüşmeler yaşamadan birlikte hareket etti. Bunun nedeniyse, Suudi arabuluculuğu yoluyla 2018'de uygulanan bir anlaşma. Bu süre zarfında, gruplar Husilere yakın bölgelerde ortak askeri üsler kurdu. Bu üsler arasında Şaeb Aleşr, Alnacdu, Şaear Alzel, Ghajaman, Altamasih askeri kampları ve sekiz El Kaide üssü dahil altı IŞİD kampı bulunuyor. El-Beyda semalarında ABD insansız hava araçlarının neredeyse sürekli görüldüğü bu kampların üzerinden uçtuğu bir dönemde, 13 binden fazla savaşçı, gerçek mühimmat kullanarak tatbikatlar ve günlük eğitimler yapıyordu.

2020'ye kadar, Suudi Arabistan tarafından desteklenen gruplar, Yemen merkezindeki stratejik konumu nedeniyle El Beyda'nin kontrolünü ele geçirmek için dört kollu bir plan hazırladı. Suudi Arabistan'ın Yemen işgalini başlattığı 2015 yılından bu yana iki bölgenin pek çok kısmı El Kaide'nin kontrolü altındaydı.

Husilerin operasyonundan elde edilen belgeler, grupların, Suudi Arabistan'ın El Beyda'dayı ele geçirmeden önce orduyu, güvenlik güçlerini ve toplum liderlerini hedef almak için canlı bomba saldırılarını yönettiğini göstermiş oldu. Cihatçı gruplara ait diğer belgeler, güvenlik güçlerinin Beyda'nın El-Vahbiya ilçesine bağlı El Yasbel bölgesinde dört intihar saldırısını engellediğini ve sekiz kişinin kendisini patlatılmasına engel olduğunu ortaya koyuyor.

Belgeler, bu planların Suudi Arabistan ve Suudi destekli militan grupların liderleriyle tam bir koordinasyon içinde gerçekleştirildiğini gösteriyor. Ma'rib ve El-Beyda'da iki taraf arasında onlarca görüşme yapıldı. Husiler tarafından ele geçirilen belgeler Pek çok Suudi subay ve bazı yerel liderler, Suudi güçleri tarafından sağlanan fonların ödenmesini ve silah sevkiyatlarının depolanmasını denetlemek için Kiefah ve Yakla'yı ziyaret ettiğini kanıtlamış oldu.