soL Bakış İzmir'de hastanede yatak sırası beklerken yaşamını yitiren Aslı Özkısırlar'ın hikayesini yakınlarının tanıklıklarıyla ele alıyor.
soL TV'de yayında:
Haber Merkezi
Bilim ve Aydınlanma
Haber Merkezi
Tevfik Taş
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Yatak sırası beklerken yaşamını yitiren Özkısırlar'ın hikayesi soL Bakış'ta
İzmir'de hastanede yatak sırası beklerken yaşamını yitiren Aslı Özkısırlar'ın hikayesi yakınlarının tanıklıklarıyla soL Bakış'ta...
Haber Merkezi
soL Bakış İzmir'de hastanede yatak sırası beklerken yaşamını yitiren Aslı Özkısırlar'ın hikayesini yakınlarının tanıklıklarıyla ele alıyor.
soL TV'de yayında: