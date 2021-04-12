Yatak sırası beklerken yaşamını yitiren Özkısırlar'ın hikayesi soL Bakış'ta

İzmir'de hastanede yatak sırası beklerken yaşamını yitiren Aslı Özkısırlar'ın hikayesi yakınlarının tanıklıklarıyla soL Bakış'ta...

Haber Merkezi

soL Bakış İzmir'de hastanede yatak sırası beklerken yaşamını yitiren Aslı Özkısırlar'ın hikayesini yakınlarının tanıklıklarıyla ele alıyor.

soL TV'de yayında: