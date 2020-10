'Yarının şarkısı' ve yarınların şarkıcısı: Tülay German

"Benim için şarkı söylemek: Sevincimi, kederimi, öfkemi, sevgimi, tüm duygularımı dinleyicinin önüne sermek…

Bin çeşit renkle nakış işlemek… Yiğidin alıyla, kederin karasıyla, acının sarısıyla, umudun mavisiyle… Bir çeşit haykırış, ağlatı, özgürlük, coşkunluk… Sonu sınırı olmayan bir zevk. Sesim ise, beni "güzel"e, "mut"a götüren bir araç, bir armağan.

İtalyan sesi güneş gibi sıcaktır. Rus sesi etkili. İspanyol sesi yakıcı. Alman sesi keskin. Fransız sesi zarif… Anadilinden başka bir dilde şarkı söylendiğinde, felaket başlar. Tabii sesi kullanmaktan yoksun, kaçınılmaz bir biçimde taklitçi olmaya mahkûm olunur. Oysa şarkı söylemek öylesine tabi bir şey ki…"

Paris, 1970

German, dönemi şartlarında orta-üst sınıf bir ailenin tek çocuğu olarak 1935'te İstanbul'da doğar. Ankara Maarif Koleji'nde eğitime başladığı yıllarda, Kavaklıdere'den şoförlerlerle gelen milletvekili çocuklarına dair çocukça bir kin güderken dahi yarınlarının habercisi. Kendisi çocukluğunu şöyle anlatır:

"Sınıftaki oğlanları ben dövüyorum. Benden kuvvetlisi yok. Geçen gün başöğretmen babamı okula çağırdı. Erkan Sayar'ın babası da geldi. Adam vekil mi ne!.."

Kolej yıllarında ve öncesinde de güçlü sesiyle çevresinde bilinen German, aslında o zamanlardan beri aklına "şarkıcı" olmayı koymuştur. Bir 23 Nisan töreninde sahneye çıktığında, ilk aşkının ailesinin karşısında annesinin ezberlettiği sözlerinin bir kısmını heyecandan unutur ve çok utanır.

Tülay German'ın hayatı boyunca evlenmeyi reddetmesinin gerekçelerinden biri, bu dönemde annesi ve babasının sorunlu evliliğidir. Dönemi için yüksek eğitimli ve geleneksel aile yapısına sahip anne babasının anlaşmazlığı hayatını fazlasıyla etkiler. Annesiyle birlikte, anneannesi ve dedesinin yanına taşınmak zorunda kaldığı dönemde Fatih İlkokulu'na gider ve Ankara Maarif Koleji'nden sonra epey farklı bir eğitim ortamı olarak nitelendirir.

Anneannesi, İsmail Derviş'in öğrencisi bir ebedir. Anneannesine muayeneye gelen kadınlardan etkilenmesi de, anlatılarına göre, onu asla evlenmemeye iten faktörlerdendir. Daha sonra evlenmeme kararını temellendirirken de bu anılarını asla unutmaz.

Eğitimine İstanbul Üsküdar Amerikan Kız Koleji'nde devam ederken, bu yılları "İngilizceyi de Amerikalıları da sevmiyorum," diye anlatır. Annesinin döneminin modası olarak Fransız okuluna gitmesinden bahsederken, yeni moda olarak da kendisini İngilizce eğitim veren Amerikan Koleji'ne yolladığından bahseder. Okulun müdiresi Feriha Hanım'dan "aykırı" (müdirenin tam ifadesiyle “mikrop”) olmasından dolayı defalarca uyarı alırken, her gelen öğretmeni de kendisi için uyarılmıştır: 466 Tülay.

Bir gün son sınıflara bir kâğıt verilir, iki seçenek vardır; ya üniversiteye gitmek ya da iyi bir evhanımı/anne olmak. Tülay German buna şarkıcı olacağım diye yazar. Bunu gayriciddi olarak değerlendiren müdiresine karşı da şöyle bir cevap verir:

"Özür dilerim Miss Martin ama Amerika'yı, çok iyi bir anne ve ev kadını olan kız kardeşiniz Mrs. Tracy değil de, mesela Nat King Cole ya da Ella Fitzgreald gibi şarkıcılar temsil ediyor."

Bu cevabını German, "Nat King Cole'u da Ella Fitzgerald'ı da bilhassa söyledim. İkisi de zenci söyledim," diye açıklar.

Tülay German gençlik yıllarını, “Hilton'da beş çayına gidip İtalyan Orkestrası dinlemek diye bir züppelik vardı,” diyerek anlatmaya başlar. Hilton’da çalan İtalyan solist ve basçı Mario ile başlarda inatlaşsa da sonrasında bir arkadaşlık ve ilişki kurar. Bir gün piyanonun başına oturup "Summertime" çalıp söyler ve Mario'yu büyüler.

Mario'yla ilişkisi gelişirken German, beraber gittikleri bir konserde Mario'dan evlilik teklifi alır ve teklifi reddeder, çünkü evilik onun için bir "hapislik"tir ama beraber yaşamayı ve hatta beraber İtalya'ya gitmeyi ister. Bunu ailesine açtığında annesi bayılır, anneannesiyse babasını arar ve babasının tanıdıklarını araya koymasıyla Mario sınır dışı edilip ilk uçakla İtalya'ya gönderilir.

1960 yazında annesi ve babasıyla birlikte Ankara Palas'ta kalan German’a arkadaşlarıyla birlikte gittikleri Süreyya Gazinosu’nda sahneye çıkması teklif edilir. Ailesinden gizlice bu teklifi kabul eder ve babasının arkadaşına yakalanana kadar sahne almaya devam eder. Bu Tülay German'ın ilk sahneye çıkışıdır.

Sonrasında ilk profesyonel sahneye çıkışı Şişli'de yeni açılan bir gazinoda olur ve aslen şöhreti de burada yakalar. Sahneye çıkması için babasını ikna eder ama bu biraz da şantaj şeklinde olur. Babasının sekreteriyle yakınlığı olduğunu tahmin eden German, bunu kullanmak zorunda kalır ve babasına annesinden bu sırrı saklayıp babasına yardımcı olacağına dair söz verir.

Şişli'de sahneye çıktığı gazinonun arka sokağında bir ev tutar ve kendi deyimiyle özgürlüğüne de sahip olur. O dönem gazinoya gelen ve çok sevdiği bir yazarla yakınlaşır. İlişkileri devam ederken, kıyafetlerine ve sahneye çıkmasına karışan yazara karşı tavır alır ve onunla da evlenmeyi reddeder. Bunu da şöyle anlatır:

"Dün gece telefonda Atilla'ya, 'İzmir'e gelmiyorum,' dedim. Dinlemedi bile. 'Hadi!.. Gelecek hafta görüşüyoruz,' dedi, telefonu kapattı. Gitmeyeceğim.

İzmir'den döndüm!.. Her şey bitti. Değil beş tane, bir tek çocuk bile doğurmayacağım. Canım isterse yarı belime kadar açık, kıpkırmızı elbiseler giyeceğim. Kimsenin ismini mismini taşımak istemiyorum. İstediğim yerde, istediğim şarkıyı da söyleyeceğim. Yemek de yapmayacağım. Her gece iki saat Atilla –veya başka Atillalar; Cengiz de Atilla, babam da Atilla, Bülent de Atilla, her erkek bir Atilla– uyusun da rahat edeyim diye banyoda ayakta sözde çorap yıkamayacağım.

Daha yirmi yedi yaşındayım.

Yaşayacağım."

Bu dönemde Şişli'deki evini boşaltıp bütün yazını Suadiye'de denize girerek, bir nevi tatilde, geçirmek isteyen Tülay German, Erdem Buri'nin Yaz Rüzgârı programına davet edilir. Bu emrivaki daveti başta reddeder ama sonra bir bakayım diyerek stüdyoya gider ve Buri'nin programına konuk olur.

Aslında neredeyse çocukluklarından beri tanışan Erdem Buri ve Tülay German arasında derin bir bağ oluşur ve ikisinin de hayatını bütünüyle etkiler.

(Tülay German ve Erdem Buri – 1964, Moda)

Erdem Buri'nin Moda Caddesi'ndeki evi, sadece Tülay German için değil; dönemin bütün aydınları ve sosyalistleri için bir liman ve bir karargâh görevi üstlenir. Türkiye İşçi Partisi (TİP) kurucularından olan Erdem Buri, aynı zamanda paşazadedir ve İttihat Terakki kurucusu olan dedelerini de aşarak önemli bir sosyalist bir entelektüel olur. Gerek müzik gerekse sinema alanında hatırı sayılır aydınlardan olan Buri'nin evinin müdavimleri Yaşar Kemal, Aziz Nesin, Orhan Kemal, Atıf Yılmaz, Metin Erksan, Âşık Nesimi, Selahattin Hilav, Fethi Naci, Adnan Cemgil ve aynı zamanda Buri’nin kuzini de olan Suat Derviş ve eşi TKP Genel Sekreteri Reşat Fuat Baraner'dir. Aynı şekilde Kemal Tahir, İlhan Usmanbaş, Muammer Yeşil gibi isimler de sık sık eve gelen konuklardandır.

Dönemin neredeyse bütün aydınlarıyla tanışma fırsatına erişen Tülay German için o ev, hayatının dönüm noktasıdır. 1962 yazında burada yaptığı sohbetler ve bazı geceler hep birlikte çalıp söyleyerek geçirdiği günlerle birlikte müziği ve politik kimliği de gelişmeye başlar. O dönemi şöyle ifade eder:

“Paşa torunları gördüm… Romancılar, şairler, ressamlar, yönetmenler, filozoflar tanıdım… Düşlerinin gerçekleşeceğine inanan, düşünce özgürlüğünü savunup mahkemelerde, hapislerde acı çeken, kültürlü, namuslu ve alçakgönüllü umut dolu insanlar.”

O yazın sonunda Erdem Buri, konuşmanın başlarında German anlamasa da sonunda düşünmeme gerek yok diyerek kabul ettiği, Tülay German’ın müziğine hayatına yöne verecek o konuşmayı yapar:

“… Bir: Söylemek istediğin, sevdiğin yabancı dildeki şarkıları Türkçe sözlerle söyleyeceksin.

İki: Türk Halk Müziği’nden seçeceğimiz parçalara parçanın melodik ve ritmik yapısını bozmadan çoksesli olarak düzenlemeler yapılacak; sen de bu parçaları batı enstrümanları eşliğinde söyleyeceksin.

Üç: Kendi müziğimizden hareket ederek yeni besteler yapılacak ve bu besteleri de, tabii yine Türkçe sözlerle söyleyeceksin. Sözler Melih Cevdet’in Oktay Rifat’ın şiirleri de olacak belki.

Bütün yaz boyunca izledim seni. Konuşmalarını, davranışlarını… Patlamaya hazır volkan gibi bir kızsın. İçin devamlı kaynamakta. Kavgacı bir tarafın da var. Onun da farkındayım. Bütün bunları yönlendirmen gerek. Tüm hırsını, isyanını şarkılarına koy. Sesi çıkmayan ezilenlerin sesi ol. Sesin ve şarkıların silahın olsun.

Seni önce Ruhi Su’ya götüreceğim…”

Bu konuşmadan sonra Atıf Yılmaz’ın evinde Ruhi Su’dan ders almaya başlayan German’a o dönem Ankara’da bir otelden sahneye çıkması teklifi gelir ve o dönem daha tam olarak düzenlenmemiş haliyle Erdem Buri’nin yazdığı Türkçe sözlerle “Mutlu Günler” (Moskova Geceleri), “Ninni” ve türküler söylerken epey gergindir. Sahnedeki ilk gününde ön sıralardaki kodamanlardan biri, “Biz sizden İngilizce parçalar dinlemeye geldik,” diye bağırır. Bunun üzerine Tülay German, başta sabretse de sonrasında dayanamaz ve “… Ben Amerikan okulu bitirmiş bir İstanbulluyum. Ortada bir gariplik var. Ben sizlerin türkülerinizi söylemek istiyorum sizse Amerikan parçaları istiyorsunuz!.. Biraz tuhaf değil mi sizce?” der. Bunun üzerine alkışlar koparken, sahne aldığı bir hafta boyunca mekân dolup taşar.

Bu sırada aldığı en büyük destekse yine Erdem Buri’den her gün gelen mektuplar ve Buri’nin kendisinin de sürpriz yaparak Ankara’ya gelmesidir.

Aynı dönemde yine annesinin ve anneannesinin evlenmeye zorlamasını Erdem Buri ile birlikte aşıp rest çekerek hayatına devam eden German, hâlâ hiç evlenmemiştir.

1964 yılında Belgrad’da Balkan Melodileri Festivali’ne katılmak için kurulan “Milli Orkestra”ya yine Erdem Buri’nin terasında karar verilir. Tanju Okan, Erol Büyükburç, Tülay German, Selim Özer, Alper Feyman, Yurdaer Doğulu, Erol Erginer’den oluşan bu ekip, Keşanlı Ali Destanı’ndan bir derleme, “Burçak Tarlası”, “Mecnunum Leylamı Gördüm” ve “Yarının Şarkısı” ile katıldığı bu festivalde birinciliği elde eder ve Tülay German uluslararası dergilere kapak olan ilk Türk müzisyen olur.

(Muammer Yeşil, Tanju Okan, Tülay German ve Erol Büyükburç – 1964, Belgrad)

En sevilen şarkı ise “Burçak Tarlası”dır. Bir sene öncesinde ilk kez “Burçak Tarlası”nı seslendirdiğinde çevresi tarafından yadırgandığını dile getiren German, türkünün hikâyesini şöyle anlatır:

“Şehirden bir kız, köyden yağız bir delikanlıya tutuluyor. Evlendikleri gün, oğlanı askere alıyorlar. Yeni gelin, sabah ezanıyla kalkıp, bütün gün tarlada çalışıp burçak yolmakta. Tarlanın sahibi ağa da güzel gelini seyretmekte… Kız, ellerine dikenler batarak burçağı yolarken, bir yandan kocasını askere alan zaptiyeye ‘ömrün tükene’ diyerek inkisar ediyor, bir yandan da ‘deyyus’ dediği ağaya tavır koyup, ‘Eğdirme fesini… Evini başına yıkar da giderim,’ diyor.

Bu türkünün sözleri sansüre uğratılır. Yapımcılar tarafından da Deyyus yerine adam, zaptiye yerineyse kaynana demesi istenir. Bunu plağında böyle seslendirmek zorunda kalan German, sahnede ise üstüne basa basa türküyü aslı gibi söylemeye devam eder.

Balkan Müzik Festivali’ndeki başarısı sebebiyle Âşık Ali İzzet’in kendisi için bestelediği “Tülay German Türküsü”sünü de aldığı en güzel hediye olarak nitelendirir.

Erdem Buri, Ruhi Su ve Tülay German’ın yakın bir dostlarının lokalinde oturdukları esnada, hem Ruhi Su’nun hem de Tülay German’ın şarkılarının radyolarda çalınmaması ve sansür uygulanmasına alternatif olarak Buri’den kendi kulüpleri açma fikri çıkar. O zamanlar Ruhi Su geçinebilmek için Yapı Kredi Bankası’nda çalışmaktadır. Bu lokali, kendi kulüpleri yapmak için paraya ihtiyaçları olduğuna karar verirler ve German, uzun zamandır reddettiği bir gazinonun teklifini bu ihtiyacı karşılamak adına kabul eder.

Para bulmak adına kabul ettiği gazinodaki işi çok uzun sürmese de As Kulüp’ü açmayı başarırlar ve her gece dolup taşan bu kulüpte Ruhi Su ve Tülay German sahneye çıkmaya başlar. Dönemin bütün aydınlarının, âşıklarının, sinemacılarının ve sol siyasetçilerinin hınca hınç doldurduğu bu kulüpte Âşık Veysel ve Âşık Ali İzzet gibi isimler de saatlerce türkü ziyafeti verir.

(Erdem Buri, Frida Boccara, Tülay German ve İlhan Mimaroğlu – 1966, As Kulüp)

Erdem Buri’ye ait söz ve besteye sahip “Yarının Şarkısı” Türkiye İşçi Partisi’nin mitinglerinde çalınmaya başlar ve TİP’in on beş milletvekiliyle meclise girdiği 1965’in seçim şarkısı olur.

As Kulüp tehditler almaya başlamıştır. Erdem Buri ve Selahattin Hilav ise çevirdikleri Plehanov’un Marksist Düşüncenin Temel Meseleleri kitabının yayımlanması üzerine on beş yıl hapis talebiyle yargılanmaya başlarlar. Erdem Buri o gün mahkeme çıkışında, başka bir sebepten gözaltına alındıkları bir günü Tülay German’a şu sözlerle anlatır:

“Bir gün parti toplantısından çıkarken az daha linç ediliyorduk, Yaşar Kemal ve bizim gençlik örgütünden Deniz Gezmiş adlı çocuk hayatımı kurtardı. Üzülmeyesin diye sana o gün bir şey söylememiştim.”

As Kulüp’e gelen tehditlerse günbegün artmakta, her gün kapı altından Ruhi Su ve Tülay German’ın iskeletlerinin olduğu resimler ve tehdit mektupları gelmektedir. İmam Hatiplilerin mitinginin olduğu gün ise açıktan As Kulüp’e baskın yapılacağına dair tehditler gelir.

Tülay German ve Erdem Buri o dönem gelen baskıyı ve tehditleri bertaraf ederek Ruhi Su’ya yansıtmazlar. Ama artık gitme vakti geldiğinin de farkında olduklarından Fransa’ya yerleşmeye karar verirler. 1966 yılının 29 Mart’ı 30 Mart’a bağlayan gecesinde Yılmaz Güney’le sabahlayıp Fransa’ya doğru yola çıkarlar.

(Yılmaz Güney As Kulüp’te)

Fransa’ya vardıklarında daha önce Tino Rossi’nin oturduğu mobilyalı daireyi kiralayıp Paris’i gezmeye başlarlar. Tülay German sürekli Moda’daki evi düşünür ama sonuçta buranın kendi evi olduğunu ve sadece bir süreliğine burada kalacaklarını inanarak kendini teskin eder. Türkiye’den gönderilen gazete ve dergilere bakarken İstanbul Radyosu’nda “orkestralarla halk türküleri okunması yasağının kaldırıldığını” ve kendisi hakkında hasta olduğu veya Erdem Buri’yle kaçtığı yönündeki haberleri okuyup fazlasıyla duygulanır.

Paris’te ünlü gitarist Dario Moreno ile vakit geçirmeye başladıklarında German kendi bildik kültürünü de yaşamasından dolayı çok daha iyi hisseder. Dario’yla ortak arkadaşları olan piyanist Fritz Kerten’in bir yapımcıya Tülay German’ın kayıtlarını dinletmesiyle Paris’teki müzik hayatı başlar.

Kendini bir anda büyük bir yoğunluğun içinde bulan German, bir yandan Fransızca şarkı söyleyeceği için diksiyon dersleri alırken bir yandan da yeni imajı yaratılmaya çalışılır. Adı Fransızcaya uygun olması için Toulai şeklinde yazılır ve soyadı Almanları çağrıştırdığı için kullanılmaz. Televizyonların ve radyoların büyük ilgisiyle karşılaşırken, aynı zamanda stresten ve yanlış bir şey söylemekten veya telaffuz etmekten korkar.

Plağı nihayete erdirdikleri ilk gün, üç radyoda birden seslendirdiği “Ave Maria” çalar ve gördüğü ilgi Fransa’yla sınırlı kalmayıp diğer Avrupa ülkelerine de taşar.

Birçok ülkede ünlü sanatçılarla birlikte sahne almaya başlar ve bu dönemde show business olarak tarif ettiği durumun içerisinde yer almaktan ve kendi kültürünü Batı kültürüne entegre etmeye çalışmaktan hoşnut olmaz. Her haline, tavrına, söylemine veya telaffuzuna karışılması bilmediği bir kültür ve dil karşısında aslında kendisini eksik hissetmesine neden olur.

“Kendimi 200 kilometre yapabilecek, fakat ille de 30 kilometre yapmasına izin verilen bir arabaya benzetiyorum.

Bir de en önemlisi: Ben devamlı gülen, konuşan, herkesi güldüren, neşeli bir insandım. Gülmüyorum eskisi gibi.

Aslında ne Paris umurumda, ne Fransa’da plak yapmak, ne de şöhret olmak… Burada hâlâ sudan çıkmış balık gibiyim.

İstanbul’a dönmek istiyorum. Öf!..”

Bunları düşündüğü esnada Paris’teki en yakın dostları Dario’nun ölüm haberini alırlar.

Philips Plak Şirketi ile kontrat imzalayan German, “Kumbaya” şarkısını seslendirmeyi de şirkete kabul ettirir ve şarkı bir hit olur. Türkiye’de de “Burçak Tarlası”nı seslendirme ve plağına koyma konusunda çevresindekileri ikna etmek için de çaba harcadığından da dem vuran Tülay German, kendi istediği ve ısrarcı olduğu iki şarkının da hit olmasını şöyle değerlendirir:

“Bıraksalar da söylemek istediğim parçaları sahnede olduğu gibi, plakta da ben seçsem… Olmaz! Sistem bozulur ve otorite elden gider.”

Bu esnada Mayıs 1968 patlak verir. Tülay German ve Erdem Buri, Paris sokaklarında tarihe tanıklık ederler. Jean-Paul Sarte’ı Sorbonne Üniversite’sinde bir amfide dinleme fırsatını da yakalayan German için heyecan verici günler yaşanmaktadır.

İlerleyen günlerde rahatsızlanıp ameliyat geçirir ve hemen sonrasında ikinci plağını doldurmak için yine soluğu stüdyoda alır. Söylemek istemediği şarkıları da mecburen seslendirmek zorunda kalır ve yine telaffuzundan dolayı zorluk yaşar. Erdem Buri, ona biraz daha dayanmasını ve ismi sağlamlaşırsa istediği şarkıyı söyleyebileceğini salık verir. Ülke ülke, şehir şehir, sahne sahne gezip konserler verir. Bu şehirlerde yoğunluktan dolayı istediği gibi gezememek, sadece koşturuyor olmak da onun yakındığı konulardandır.

“İtalyan sesi güneş gibi sıcaktır. Rus sesi etkili. İspanyol sesi yakıcı. Alman sesi keskin. Fransız sesi zarif… Anadilinden başka bir dilde şarkı söylendiğinde, felaket başlar. Tabii sesi kullanmaktan yoksun, kaçınılmaz bir biçimde taklitçi olmaya mahkûm olunur. Oysa şarkı söylemek öylesine tabi bir şey ki…

… Fransızcaya gelince… Fransızca benim için aileden biri ciddi anlamda hasta olduğunda, konsültasyon yapmak için bir araya gelen doktorların aralarında konuştukları anlamadığım ve anlamadığım için de kızdığım bir dil.”

Şöhreti yayılarak artar ve konserleri hızla devam ederken Philips Şirketi kontratını yedi yıl daha uzatmak ister. Bunu bahanelerle erteler ve imzalamaz. Bunun üzerine bir akşam Erdem Buri ile konuşur ve kararını sebepleriyle birlikte açıklar.

“Son yaptığım plaktan memnun değilim. Bu tip Fransızca şarkılar söylemek istemiyorum. Dört yaşımdan beri şarkı söylemek mutluluktu benim için. Bir zamandır ıstırap haline gelmeye başladı. (…) Bu meslekte dönen dolaplar akıl alır gibi değil. Her şey önceden hesaplanmış. Nereye baksan dümen. (…) Sesini çıkarmadan her şeye katlanan biri de değilim. Düşündüm, ama çok düşündüm ve bir çare buldum: Philips’ten ayrılacağım.”

Erdem Buri, daha önce bu sıkıntılarını anlatmayan Tülay German’ın bu sözleri karşısında şaşırır ama onu anlayarak, “Ben, her zaman senin yanındayım ve yayında olacağım,” der.

Philips’ten 1974 senesinde dolacak kontratını Haziran 1970’te sonlandırıp kendi deyimiyle “özgürlüğünü” satın alan German, bürodan çıktığında sokaklarda dans ederek bunu kutlar.

Paris’te yeni bir eve taşınan German ve Buri’nin misafirleri yine hiç bitmez. Birçok yabancı misafirin yanında Barış Manço, Erkin Koray, Hümeyra ve İlhan Mimaroğlu da bu evin ilk konukları arasındadır. Moda’daki evdeki gibi günler geçip giderken 1972 Muhtırası’nın üzerine 6 Mayıs’ta daha önce Erdem Buri ve Yaşar Kemal’in hayatını kurtarmış olan Deniz Gezmiş’le birlikte Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilir. O gece Erdem Buri’nin ilk kez ağladığını söyler.

İlhan Mimaroğlu ile çalışmalara başladığı bu dönemi Tülay German şöyle anlatır:

“İngilizce, Fransızca, Türkçe şarkılar söylüyorum; Bakunin’den, Nâzım Hikmet’ten, Jean-Baptiste Clement’dan, Bertolt Brecht’ten, Karl Marx’tan, Eugene Pottier’den, Mahir Çayan’dan parçalar, şiirler okuyorum; emprovizasyon (doğaçtan söyleme) yapıyorum; haykırıyorum.”

1975 yılında kayıtları Paris’te yapılan ve İlhan Mimaroğlu’nun son halini Amerika’da verdiği Tract albümü büyük yankı bulur. Yunus Emre’den, Nâzım Hikmet’ten, Pir Sultan’dan şiirlerin bestelenmesinden oluşan bu albüm Tülay German’ın da içine siner.

Erdem Buri ile yaptıkları İstanbul seyahatinin yanı sıra Gazeteciler Cemiyeti’nin “Yılın Sanatçısı Ödülü”nü almak için Ankara’ya olmak üzere iki kez Türkiye’yi ziyaret eder ve hayat enerjisi yenilenir. Paris’teki müzik çalışmalarına François Rabbath’la devam eden German, Toulai et François Rabbath albümünü 1980 yılında çıkarır. İçtenliğinin, öfkesinin, isyanının ve sevincinin dinleyicilere ulaşmasından ve yorumlardan epey mutlu olur. “Leylim Ley”, “Kalktı Göç Eyledi Avşar Elleri”, “Bana Seni Gerek Seni” ve “Gelin Canlar Bir Olalım” gibi türkülerin yer aldığı albüm Doğu-Batı müziğinin başarılı bir harmanı olarak nitelenir.

Aynı senenin Nisan ayında Abidin Dino’nun evinde Zülfü Livaneli ile tanışırlar. “Günlerimiz” ve “Yiğidim Aslanım Burda Yatıyor”u beraber seslendirip kaydederler.

(Zülfü Livaneli, Tülay German ve Selda Bağcan – 1980, Paris)

Devam eden yıllarda gerek 1980 Darbesi sonrası yurtdışına gitmek zorunda kalan aydınların, gerekse diğer ziyaretçilerin ağırlandığı Paris’teki o evi Yaşar Kemal, Buri’nin Moda’daki evine benzetir. Güzin ve Abidin Dino, Sezen Aksu, Ayla Algan, Nühket Duru, Ali Simavi, Âşık Nesimi, Hümeyra, Nihat Behram, Atıf Yılmaz, Atilla Dorsay, Çetin Altan gibi birçok isim bu eve sık sık konuk olur.

(Tülay German ve Âşık Nesimi Çimen – 1970, Paris)

31 Ekim 1982’de DİSK, Mutualite Salonu’nda Tülay German’ın da sahne aldığı bir konser düzenler. Buraya Altın Palmiye Ödülü’nün sahibi Yımaz Güney de gelir ve birçok kişi yıllar sonra Yılmaz Güney’i ilk kez görmenin heyecanını yaşar.

Nâzım Hikmet’e Saygı plağını da dolduran German, 1987 kışında Hollanda’daki konserinin son sahneye çıkışı olmasına karar verir. Bunu Paris’e döndüklerinde Erdem Buri’ye açıklar:

“Beni tanıdığında –1962’den söz ediyorum– şarkıcı olarak bir ismim vardı. İki yıl üst üste Yılın Şarkıcısı seçilmiştim. Sesin güzel, çok iyi müzisyensin ama daha şarkıcı değilsin dedin, hemen kabul ettim. Caz söyleme, memleketin türkülerini söyle dedin, her şeyi olduğu gibi bıraktım, ne dedinse onu yaptım. Memleketimde en tepedeyken yine her şeyi bırakıp kalktım seninle Paris’e geldim, sıfırdan başladım. Son yaptığım plaktaki parça listelere girdiği hafta, Philips’ten kontratımı satın aldım. Fransa gibi bir memlekette Türkçe şarkı söyledim ve plak yaptım. İspanyolca, İngilizce hatta Rumca değil, Türkçe… Ve başardım. Sözün kısası hayatı boyunca böyle delilikler yapan bir insan, olanakların en tepesindeyken şarkı söylemeyi de bırakabilir. Ben kendimi çok tutarlı hissediyorum.

(…) Charles Cros Ödülü’nü alan plağımda bir parça vardır. Senin besten. ‘Ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum,’ der Nâzım. Ben de bugün: Ben artık şarkı söylemek değil, şarkı dinlemek istiyorum diyorum. O kadar.”

1991’e gelindiğinde evleri yine misafirlerle dolup taşarken Tülay German, Erdem Buri’nin unutkanlığını fark etmeye başlar. 17 Şubat 1992’de baş başa geçirdikleri bir gecenin ilerleyen saatlerinde Buri rahatsızlanır ve hastaneye kaldırılır. Durumu gün geçtikçe ağırlaşır; iki kez uzun süre komada kalır ve bir kez de kalbi durur ama on buçuk ay boyunca direnir. 2 Ocak 1993 günü hayata veda eder.



(Tülay German ve Erdem Buri’nin son fotoğrafı – 1992, Paris)

Erdem Buri’nin erken vedasından sonra Paris’te yaşamaya devam eden Tülay German’ın, 1996’da Erdem’li Yıllar adını taşıyan kitabı Bilgi Yayınevi tarafından yayımlanır. Bu kitap daha sonra Tülay German’ın eklemeleriyle Düşmemiş Bir Uçağın Kara Kutusu adıyla 2001 yılında Çınar Yayınları, 2019 yılındaysa aynı isimle Afrika Yayınları tarafından yayımlanır.

1999 yılında, bir önceki sene dünya piyasasına çıkan albümü Yunus’tan Nâzım’a adıyla Kalan Müzik tarafından Türkiye’de yayımlanır. Aynı sene Adam Sanat dergisinde de yazmaya başlar. 2001 yılında yine Kalan Müzik tarafından daha önce yayımlanmamış kayıtlarla birlikte “Burçak Tarlası” albümü çıkar.

Tülay German, hâlâ Paris’te yaşamına devam etmektedir.

(Abidin Dino’nun çizimiyle Tülay German – 1974)

*Yazıdaki bütün alıntılar, sınırlı kaynak sebebiyle Tülay German’ın otobiyografi olarak yazdığı, bazı bölümlerinde kişi isimlerini değiştirdiği notunu eklediği ve yıllar sonra Afrika Yayınları tarafından yeniden basılan Düşmemiş Bir Uçağın Kara Kutusu adlı kitabından alınmıştır. Kitabı yeniden yayımlamak için fazlasıyla çaba gösteren Afrika Yayınevi çalışanlarına, kitaptan yapacağım alıntıların yanı sıra başlıca kaynak olarak kullanmak için iletişime geçtiğimdeki desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim.