WISAG işçilerinden açlık grevi kararı

Almanya'nın Frankfurt kenti havalimanı bünyesinde faaliyet gösteren WISAG adlı şirket, kriz bahanesiyle kadrolu işçilerini taşeron bir firmaya devrederken, 230 işçiyi de keyfi bir şekilde 1 Ekim 2020 tarihinde işten çıkardı.

Büyük hak kayıplarına uğrayacakları için taşeron firmaya geçmek istemeyen emekçilere gözdağı vermek için işten atılan işçilerin, örgütlenerek başlattıkları mücadele, şubat ayında da devam ediyor.

İşçiler havalimanında sürdürdükleri hak arama mücadelesini, mahkemeye de taşıdılar. Dün Frankfurt İş Mahkemesi'nde görülen üç işçi adına açılan davanın duruşmasında, WISAG şirketine çok sayıda aynı içerikli dava açılması nedeniyle, davaların birleştirilmesi kararı alındığı duyuruldu.

Duruşma bütün dosyaların birleştirilmesiyle ileri bir tarihte tekrar görülecek.

180 işçi mahkemeye verdi

Bugüne kadar 180 işçi WISAG şirketini mahkemeye verirken, diğer işçilerin de mahkemeye başvurmak için girişimlerde bulundukları belirtiliyor.

Dün mahkeme binası önünde toplanan ve sayıları yüzü bulan işçiler, içeride duruşması görülen iş arkadaşlarıyla dayanışma gösterirken, bina önünde iki saat kadar süren bir hak arama eylemi ve sonrasında da bina çevresinde bir yürüyüş gerçekleştirdiler.

İşçiler haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini vurgularken, daha önceki eylemelerin aksine bu kez, Frankfurt kentinin bulunduğu Hessen eyaletindeki muhalefet partileri temsilcileri de mahkeme önüne gelerek işçilerle görüştüler. Sol Parti, SPD ve FDP temsilcileri yaptıkları konuşmalarla işçilerin taleplerini desteklediklerini açıkladılar.

İşçiler eylem sonrası yaptıkları değerlendirmede, beş ay önce eylemler başlarken bir kez Sol Parti'den bir temsilcinin kendilerini ziyaret ettikten sonra, bugüne kadar Hessen eyalet parlamentosunda temsil edilen hiçbir partinin kendilerine destek vermediğini hatırlattılar. Dünkü eyleme üç partinin destek vermesinin 14 Mart'ta eyalette yapılacak yerel seçimlerle bağlantılı olduğu belirten işçiler, her şeye rağmen bunun seslerini duyurmaya yarayacaksa, olumlu bir gelişme olduğunu söylediler.

Direniş devam ediyor

1 Ekim'den beri havaalanı ve Frankfurt kent merkezi arasında devam eden eylemler, işten atılan işçilerin bağlı olduğu Verdi sendikası tarafından destek görmezken, medya da yüzlerce işçinin direnişini görmezlikten geliyor.

Eyalette koalisyon hükümetini oluşturan CDU ve Yeşiller partileri ile Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı elinde bulunduran SPD, salgını işçi düşmanlığına bahane ederken, SPD ile bağlantılı sendika da sessizliğini koruyor



Haklarını almak kadar, seslerini kamuoyuna duyurmak için de büyük bir mücadele içinde olan işçiler, 24, 25 ve 26 Şubat tarihlerinde havaalanı içinde açlık grevi yaparak taleplerini dile getirecekler.