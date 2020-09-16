VİDEO | İYİP'li vekil: Yunanistan'ın silah anlaşmasından çekinecek değiliz, biz o para kadar dolandırıldık

İYİP İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, düzenlediği basın toplantısında Yunanistan'ın silah anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ağıralioğlu, "Yunanistan'dan çekinecek durumda değiliz. 12 milyar dolarlık silah anlaşması yapıyorlarmış. Yunanistan'ın 12 milyar dolarlık silah anlaşmasından şöyle korkmayız: Yunanistan'ın almayı hesapladığı silah kadar parayla biz Telekom'da dolandırıldık. Biz 12 milyar dolar dolandırılmış bir ülke olarak, Yunanistan'ın almayı planladığı silahtan korkacak durumda değiliz. Biz 500 milyar dolar faiz ödemiş ülkeyiz" diye konuştu.