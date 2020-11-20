Veteriner kliniğinde tecavüz davası: Davamın sonuna kadar arkasındayım

Ankara’da çalıştığı hayvan hastanesinin sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgili’nin cinsel saldırısına uğrayan 24 yaşındaki veteriner hekim Ç.B., delillerin karartılması sonucu Bilgili’nin tahliye edildiğinin ortaya çıktığını belirterek “Davamın sonuna kadar arkasındayım” dedi.

Numuneler 'kaybolunca' gelen tahliye

Ç.B’.nin 2019’un Nisan ayında çalıştığı klinikte uğradığı cinsel saldırının hemen ardından gittiği Ankara Şehir Hastanesi’nde alınan numunelerin bir kısmının üzerine “adli vaka” yazılmadığı için çöpe atıldığı, bir kısmınınsa usulüne uygun olarak Adli Tıp Kurumu’na gönderilmediği ortaya çıkmıştı. Olayın ardından tutuklanan Bilgili’yse adli tıp raporuna dayanarak savcılık tarafından re’sen tahliye edilmişti.

Konuyla ilgili basına ilk kez konuşan Ç.B. soL’a yaptığı açıklamada “Delillerde önce Ankara Şehir Hastanesi’nde sperm tespit edildi. Bu delillerin usulsüz gönderimi ve bir kısmının çöpe atılması sonucuyla adli tıpta sperm tespiti yapılamadı. Savcı bu sayede ilk sperm tespitiyle tutuklanan Hasan Bilgili’yi adli tıp raporlarını göz önünde bulundurarak resen kararla serbest bıraktı” dedi.

'Adalet yavaş ilerlese de vazgeçmeyeceğim'

Bilgili’nin tutuklanmasını beklediğini söyleyen Ç.B. “Davadan vazgeçeceğimi zannediyorlarsa, kesinlikle yanılıyorlar. Ben hiçbir şekilde vazgeçmiyorum, davamın sonuna kadar arkasındayım. Ve hepsini de yavaş yavaş ortaya çıkartıyoruz, delillerin karartıldığını ortaya çıkarttık, bu adamın bu sayede serbest bırakıldığını ortaya çıkarttık. Yavaş ilerliyor adalet ama sonuca ulaşacağız. Bu adamların en ağır cezayı alması için uğraşıyoruz” dedi.

'Hâlâ bir yerde çalışamıyorum'

Yaşadığı olayın ardından artık hiçbir yerde çalışamadığını anlatan Ç.B. psikolojik terapi gördüğünü dile getirdi. Ç.B. “Hâlâ bir yerde çalışamıyorum. Mesleğimi icra edemiyorum. Düşünün 5 yıl boyunca okuyup fakülte bitiriyorum, bir yerde işe giriyorum ve ilk girdiğim işin heyecanı, mutluluğu varken üzerimde böyle bir mutluluğa leke getiriliyor ve bir profesör tarafından bu yapılıyor. Sonuçta bir işyerinde iş arkadaşı olarak, bir profesör olarak bir güven temin etmiş bana karşı, orada çalışanlara karşı. Ancak bir gün nöbetimde tecavüze uğruyorum ve bu bende çok büyük travma oluşturdu şu an hiçbir yerde çalışamıyorum” dedi.

Benzer saldırıları yaşayan kadınlara susmamaları ve ne kadar zorlu bir süreçten geçerlerse geçsinler davalarına sahip çıkmaları çağrısı yapan Ç.B. “Evet zorlu bir süreç yaşıyorum ancak bu insanların karşısında ne kadar ayakta, güçlü dimdik durursak onların da o kadar suçlarının ortaya çıktığını görmüş oluyoruz ve bunu Türk halkı da görmüş oluyor. Bu da kadınların daha çok cesaretlenmesini sağlıyor. Destek veren, destek vermeye çalışan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Avukat Arıhan: Soruşturma sürüyor

Ç.B.’nin avukatı Aslı Koçak Arıhan da Ç.B.’nin olaydan sonra hemen karakola ve ardından polislerle birlikte numunelerin verilmesi için şehir hastanesine gittiğini belirterek “Ve tabii ki devlete güveniyor. Sisteme, adli mekanizmalara başvuruyor. Ve karakoldaki görevlilerle birlikte şehir hastanesine numunelerini veriyor. Ancak süreçte numunelerle ilgili sorun yaşanması üzerine savcılığa şikayette bulunduk. Soruşturma çok hassas bir şekilde devam ediyor" dedi.

Duruşma 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde görülecek

Davanın 3. duruşmasının görüleceği 25 Kasım tarihi aynı zamanda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü. Bu duruşmada karar beklenmediğini dile getiren Avukat Arıhan “Duruşmada tanıklarımız var. Belki karşı taraf da getirir bilmiyorum. Sonrasında dosya adli tıbba gidecek” dedi.

Arıhan cinsel istismara uğrayan kişilerin davalarından vazgeçmemesi gerektiğinin altını çizerek “Bizim en büyük amacımız bu. Kişiler vazgeçmesin asla. Bunu yapanların yanına kalmasın. Hukuk mücadelesi belki zorlu ama kişinin hayatına devam edebilmesi için üzerine gidilmesi gerekiyor. Ç.’nin ailesi de arkasında, bizler de arkasındayız, kadın örgütleri de arkasında, insanların da desteği bizim için çok önemli” dedi.

Arıhan 25 Kasım’da sabah saat 10.00’da Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşmalarının olduğunu belirterek “Pandemi nedeniyle katılamayacak insanların olduğunu ancak gönüllerinin bizimle birlikte olduğunu da biliyoruz. O desteği hissetmek bile bizim için çok kıymetli” dedi.

Ne olmuştu?

Prof. Dr. Hasan Bilgili, Ç.B.’nin şikayetinin ardından gözaltına alınarak tutuklanmış daha sonra savcılık tarafından re’sen tahliyesine karar verilmişti. Bilgili YÖK tarafından açılan idari soruşturma kapsamında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ndeki görevinden çıkarılmıştı. Bilgili hakkında, "nitelikli cinsel saldırı", "cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 5 yıldan 27,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Bilgili’ye delilleri yok etmek amacıyla yardım ettiği ileri sürülen veteriner hekim Serkan Durmaz ve Ç.B.'nin vücudundaki cinsel saldırı izlerini temizlediği iddia edilen jinekolog Dr. Hüseyin Şenyurt da aynı davada yargılanıyor.