Venezuela'da yeni meclis görevine başladı

Venezuela'da 6 Aralık'ta yapılan seçimler sonucunda oyların üçte ikisini alan Bolivarcı Büyük Yurtsever Kutup mecliste çoğunluğu elde etmişti. Önceki dönem muhalefetin ağırlığı bulunan mecliste dün itibariyle yeni bir dönem başladı.

Ülkede 6 Aralık'ta yapılan parlamento seçimlerinde, oldukça düşük bir katılım oranına rağmen oyların %68'ini alan Bolivarcı Büyük Yurtsever Kutup mecliste çoğunluğu yeniden elde etmişti. 277 koltuklu mecliste göreve başlayan vekillerden 256'sı Büyük Yurtsever Kutup'tan gelirken, son seçimle birlikte Bolivarcı sürecin temsilcileri son 25 seçimin 23'ünde çoğunluğu kazanmış oldu. Meclis dün itibariyle yeni bileşimiyle göreve başladı. Venezuela Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "5 Ocak'la birlikte parlamentoda Venezuela halkının çıkarlarını koruyacak yeni bir dönem başlıyor" ifadeleri kullanıldı. Yeni meclis, 2021-2026 arasında beş yıllık görev süresi boyunca çalışacak.

İki önceki dönemde meclis başkanlığı görevini yürütmüş olan, Maduro'nun liderliğindeki PSUV'un kilit isimlerinden Diosdado Cabello ise, 2016-2020 dönemindeki meclisin halka büyük zarar verdiğini; ancak yeni dönemde meclisin büyük çoğunluğunun daha da güç kazanmış Chavista'lardan oluştuğunu ve muhalefetteki vekil grupları ile de tartışmaya açık olduklarını dile getirdi.

'Bağımsızlık ruhundan taviz vermeyeceğiz'

Yeni Meclis Başkanı Jorge Rodríguez, verdiği mesajda tüm vekillerin ülkenin göğüslemesi gereken güçlükler konusundaki sorumluluklarını hatırlattı ve Simon Bolivar önderliğinde İspanya'ya karşı bağımsızlığın kazanıldığı savaşı hatırlatarak "Venezuela halkı en kötü yaptırımlara karşı bile özgürlükçü ruhundan taviz vermeyeceğini göstermiştir. Her zaman Carabobo Zaferi'nin ruhunu taşıyacağız" dedi. Bir önceki dönem meclis başkanı olarak görev yapan Juan Guaidó öncülüğünde gerçekleştirilen darbe girişimi bir kez daha lanetlenirken, yeni meclisin yürütme güçleriyle birlikte Anayasa'nın savunucusu olacağı vurgulandı. Diğer yandan, meclisin açılışı vesilesiyle verilen mesajlarda diyalog kanallarının açık tutulması ve ülkenin geleceği ve özellikle de ekonomik olarak yeniden yapılanması için tüm güçlerin birlikte çalışmasına dönük çağrılar dikkat çekiyor.

Komünistler yeniden mecliste

Venezuela Komünist Partisi'nin de içinde bulunduğu emekçi halkın temsilcilerinden oluşan ve oyların %2.75'ini alan Halkçı Devrimci Alternatif (APR) listesi ise mecliste iki vekille temsil edilecek. Venezuela Komünist Partisi Genel Sekreteri Oscar Figuera ve Luisa González emperyalizme ve teslimiyetçi reformizme karşı mücadelelerini mecliste de sürdüreceklerini açıkladılar. Venezuela KP'nin talepleri arasında darbeci Juan Guaidó'nun dokunulmazlığının kaldırılması ve tutuklanması da bulunuyor. Büyük bir garimeşruiyet içinde bulunan Guaidó ise sırtını yasladığı Batılı güçlerin ithamlarına dayanarak seçim sonuçlarını tanımadığını ilan etmişti.