Venezuela, Rus Covid-19 aşısını test edecek

11 Ağustos'ta Rusya, koronavirüs aşısını tescil ettiren ilk ülke oldu. Rusya Sağlık Bakanı, aşının klinik deneylerin sonuçları üzerindeki etkinliğini ve güvenliğini gösterdiğini bildirdi.

Rusya'nın Venezuela Büyükelçisi Sergey Melik-Bagdasarov Çarşamba günü TASS'a verdiği demeçte, Venezuela'nın Rus menşeli Covid-19 aşısının klinik denemelerinde yer almaya hazır olduğunu ve denemeler başarılı olursa onu kullanıp yerel pazarda tanıtacağını söyledi.

Bagdasarov TASS'a verdiği demeçte, "Sputnik V (aşı) kaydedilmeden önce bile, Venezuelalı ortaklarımızdan, nüfusun daha fazla aşılanması ümidiyle geliştirilmekte olan koronavirüs aşısının klinik denemelerine katılmaları ve yerel pazarda tanıtımı için bir teklif aldık" dedi.

Bununla birlikte, Covid-19 ilaçlarının ve aşının Venezuela'ya tedarik edilmesine ilişkin kesin tarihler belirli değil. Bagdasarov, "Maalesef, ABD ve birkaç Batılı devlet tarafından Karakas'a karşı uluslararası hukuku ihlal eden tek taraflı kısıtlayıcı önlemler, meşru Venezuela hükümetinin salgına rağmen halkının ihtiyaç duydukları malzemeleri sağlamasını engelliyor. Hesaplar basitçe bloke ediliyor." dedi.

Büyükelçi, buna rağmen aktif çalışmaların sürdüğüne dikkat çekerek "Venezuela'yı, Rus tıbbının başarılarının tartışılmaz etkinliğini kanıtlayacağı ilk devletler arasında görmeyi umuyoruz." dedi.