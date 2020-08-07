Vatikan'ın kasasından sorumlu konseye ilk kez 6 kadın atandı

Papa Francis, Vatikan'ın ekonomiden sorumlu 15 üyeli konseyine aralarında 6 kadının da olduğu 13 isim atadı. Vatikan kurallarına göre üyelerden en az 8'inin piskopos olması şartı, kadınların bu göreve gelme şansını da azaltıyordu.

Papa'nın yeni atadığı kişiler arasında finans alanında isim yapmış, tümü Avrupa kökenli 6 kadının yanı sıra İtalya'da sigorta sektöründen tanınan Alberto Minali de yer alıyor. Diğerleri ise Vatikan'da görevli 7 başpiskopos.

Almanya'dan Charlotte Kreuter-Kirchhof ve Marija Kolak, İspanya'dan Maria Concepcion Osacar Garaicoechea ve Eva Castillo Sanz ve İngiltere'den Leslie Ferrar ve Ruth Kelly, salgın nedeniyle kayba uğrayan kutsal mekanın finans işlerinden sorumlu olacak.

Covid-19'dan dolayı azalan ziyaretçi sayısı Vatikan'ın kasasına da büyük kayıp olarak yansıdı.

Papa, geçen ocak ayında Vatikan Devletler Arası İlişkiler Sekreterliğinin (Dışişleri Bakanlığı) çok taraflı ilişkilerden sorumlu müsteşarlığına Francesca Di Giovanni'yi getirerek üst düzey bir göreve ilk kez kadın yönetici atamıştı.