Varyant için test ve karantinada 'ticaret' istisnası

İzmir Valili tarafından yayınlanan bir genelgede İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni koronavirüs (SARS CoV-2) varyantıyla ilgili alınan önlemler ilgili devlet birimlerine duyuruldu.

Genelgede 1 Mart 2021 tarihine kadar Türkiye varışlı ülkeler arası uçuşlarda, yolculardan son 72 saat içinde alınmış negatif sonuçlu PCR testi istendiği, test sonucu ibraz edilmeden yolcuların uçağa alınmaması gerektiği hatırlatılıyor ve pasaport kaşelerinden son 10 gün içinde İngiltere'de bulunduğu anlaşılan kişilerin de ülkeye girişle birlikte Valilik tarafından belirlenen yerlerde karantinaya alınacağı bildiriliyor.

Türkiye'ye pasaport göstermeden yalnızca kimlikle giriş yapabilen ülke vatandaşlarına da son 10 gün içinde İngiltere'de bulunup bulunmadıklarının sorulacağı, buna göre işlem yapılacağı söyleniyor.

Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için

Genelgede, Türkiye'ye giriş sırasında negatif PCR sonucu gösteremeyenlerin konaklayacaklarını bildirdikleri adreslerde, yoksa Valiliğin göstereceği yerlerde karantinaya alınacağı, yedinci gün yapılacak PCR testi sonrasında karantinalarının sonlandırılmasına ya da Covid-19 tedavisi altına alınmalarına karar verileceği belirtiliyor.

Öte yandan genelgenin son maddesi, bütün bu önlem paketi açısından ilginçi bir değerlendirme içeriyor.

Buna göre uçak­/gemi mürettebatı, kilit personel olarak nitelendirilen gemi adamları ve tır şoförleri PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutuluyor.

Bu uygulamanın "dış ticaretin etkilenmemesi için" tercih edildiğinin anlatıldığı ilgili maddenin tam metni şöyle:

"7-­ Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için, uçak­gemi mürettebatı, kilit personel olarak nitelendirilen gemi adamları ve tır şoförleri SARS­CoV­2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacaktır."

