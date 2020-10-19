Varlık Fonu, SGK’ye borcunu ödemiyor

Türkiye Varlık Fonu, 2017 yılında Türkiye’nin önemli stratejik kuruluşları ile birlikte devraldığı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’ndaki (TPAO) yüzde 6 dolayındaki SGK hissesinden kaynaklanan kar payını kuruma ödemiyor.

BirGün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işverenlerden tahsil edilmeyen primleri, zamanaşımına uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan alacaklarının yanında ”İkinci hazine” olan Türkiye Varlık Fonu’ndan alacaklarını da alamıyor.

Sayıştay’ın SGK 2019 Denetim Raporu’nda yer alan tespitlere göre, kurumun uzun yıllardır süren kar payı tahsilatı sorunu TPAO’nun, başkanlığını Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Türkiye Varlık Fonu’na devredilmesinden sonra da çözülmedi.

Sayıştay denetçileri, SGK’nin TPAO’daki hisselerine ilişkin ödenmeyen kar payı alacaklarının tahsil edilmesi için idari ve yasal süreçlerin işletilmesi gerektiğini bildirdi.