Van'da 'sokağa çıkma' cezası mahkeme tarafından iptal edildi

Adana’da bir mahkemenin “Polisin ceza kesme yetkisi yok’’ diyerek sokağa çıkma yasağını ihlal eden yurttaşa verilen cezayı iptal etmesinin ardından, benzer bir karar da Van’dan geldi.

Van 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa açıklamasına neden olan ve 11 Nisan gece yarısı ilan edilen sokağa çıkma yasağını ihlal eden yurttaşa kesilen 3 bin 150 liralık cezayı kaldırdı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, söz konusu gün sokağa çıkma yasağını duyan bir yurttaş Van'ın Edremit İlçesi'nde saat 24.00'de evine ekmek almak için dışarı çıktı. Ancak polis tarafından evinin önünde durdurularak 3 bin 150 lira para cezası verildi. Bunun üzerine cezanın iptali için mahkemeye başvurdu.

Van 3. Sulh Ceza Hakimliği de cezayı iptal etti. Mahkeme kararının gerekçesinde “Vatandaşın sokağa çıkma yasağını ihlal etmediğini, kolluk tutanağında aksine bir durumun da belirtilmediği, idarenin acele ve öngörülebilirlikten uzak işlemlerinden vatandaşın sorumlu tutulamayacağı” belirtildi.

Kararda ayrıca, “Evinin temel ihtiyacı olan ekmeği almaya giderken, evinin önünde durdurulup ceza verilmiştir'' denildi.