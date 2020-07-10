27 Haziran'da Van Gölü'nde batan sığınmacı teknesinden 2 kişinin daha cesedi çıkarıldı. Böylelikle toplam ölü sayısı 16'ya yükseldi.
107 metre derinlikte olduğu belirlenen teknenin yeri önceki gün tespit edilebilmişti.
Van Gölü'nde yaşamını yitirenlerin sayısı 16'ya yükseldi
Van’da yeri tespit edilen tekne ile ilgili yapılan arama çalışmasında 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Ölü sayısı 16’ya yükseldi.
Haber Merkezi
27 Haziran'da Van Gölü'nde batan sığınmacı teknesinden 2 kişinin daha cesedi çıkarıldı. Böylelikle toplam ölü sayısı 16'ya yükseldi.
107 metre derinlikte olduğu belirlenen teknenin yeri önceki gün tespit edilebilmişti.