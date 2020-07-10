Van Gölü'nde yaşamını yitirenlerin sayısı 16'ya yükseldi

Van’da yeri tespit edilen tekne ile ilgili yapılan arama çalışmasında 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Ölü sayısı 16’ya yükseldi.

Haber Merkezi

27 Haziran'da Van Gölü'nde batan sığınmacı teknesinden 2 kişinin daha cesedi çıkarıldı. Böylelikle toplam ölü sayısı 16'ya yükseldi. 

107 metre derinlikte olduğu belirlenen teknenin yeri önceki gün tespit edilebilmişti.