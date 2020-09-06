Vakalara rağmen üretim sürüyor: İşçilerin temiz hava aldığı mola süresini salgın gerekçesiyle iptal ettiler

Çiğli OSGB’de bulunan ‘Batel Elektromekanik’ adlı fabrikada önce üç, ardından 9 işçinin Covid-19’a yakalandığı ortaya çıktı.

Üst üste çıkan vakalara rağmen fabrikada üretime ara verilmezken, fabrikadaki son durumu konuştuğumuz işçiler, neler yaşadıklarını anlattı.

Getirilen hızlı testlerin hepsi negatif sonuç verdi ama...

İlk olarak iki işçide, daha sonra da bir işçide koronavirüs çıkması sonrası fabrikanın hızlı test kitleri getirdiğini, ancak bu testlerin sonucunda pozitif olanların bile negatif çıktığını, bunun üzerine bir test daha yapıldığını ve yine herkesin negatif çıktığını aktaran işçiler, bu durumun herkeste şüphe yarattığını, bu nedenle fabrikanın bir hastaneyle anlaşma yaparak testleri yeniden yaptırdığını dile getirdi.

Toplantıya herkes katıldı, işçiler hariç

Burada yapılan testler sonrası kendilerine bir bilgilendirme yapılmadığını, farklı bölümlerdeki işçilerden 9 işçinin test sonucunun pozitif olduğunu öğrendiklerini belirten işçiler, iş yerinde salgına ilişkin yapılan toplantıya tüm birimlerden katılım olduğunu ancak işçilerin çağrılmadığını, üstelik de bilgilendirilmediğini aktardı.

Test sonucu çıkmayan işçiler de işe çağrıldı

Şu an fabrikada üretimin devam ettiğini, herkesin çalıştığını belirten işçiler, başta test sonucu belli olmayan işçilerin dahi işe çağrıldığını, pozitif çıkmaları durumunda gönderileceklerinin söylendiğini, onun dışında test sonucu negatif çıkan işçilerin işe devam ettiğini ifade etti.

Çalışma koşulları gereği sosyal mesafe mümkün değil

İş yerinin vakalar sonrası dezenfekte edildiğini, önlem konusunda sürekli uyarıldıklarını söyleyen işçiler, ancak iş gereği sürekli yakın temas içinde olduklarını, dip dibe çalışıldığını, örneğin kıyafet değiştirme alanlarının havalandırmasız, kapalı bir yerde olduğunu koşulların sosyal mesafeye izin vermediğini dile getirdi.

Yarım saatlik mola hakkı da sona erdi

Vakalar çıktıktan sonra önce kimsenin yemekhaneye gitmeyeceğini, herkesin kendi bölümünde yemek yiyeceğinin söylendiğini, daha sonra bu durumun da sona erdiğini ve herkesin kendi çalıştığı makinenin başında yemek yiyeceğinin söylendiğini, bu durumun işçilerin var olan yarım saatlik nefes alma süresini, mola süresini de bitirdiğini, yarım saatlik temiz hava şanslarının da ortadan kalktığını aktardı.