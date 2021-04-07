Üniversiteli Kadın Dayanışma Komiteleri: Hasan Bilgili tutuklansın

Ankara’da çalıştığı hayvan hastanesinde 24 yaşındaki veteriner hekim Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunan hastane sahibi ve Ankara Üniversitesi çalışanı Hasan Bilgili’nin yargılandığı dava ikinci yılına girdi.

Bugün saat 10’da Ankara Adliyesi’nde görülen duruşma öncesi üniversiteli Kadın Dayanışma Komiteleri bir basın açıklaması gerçekleştirerek, haklı davasını bırakmayan arkadaşları ile dayanışmayı sürdüreceklerini dile getirdiler.

Beytepe, DTCF ve Gazi üniversitelerinde dayanışma için bir araya gelen komitelerin yaptıkları açıklama şöyle:

Bugün üniversiteli Kadın Dayanışma Komiteleri olarak, uğradığı şiddete karşı haklı davasının peşini bırakmayan veteriner hekim arkadaşımızla dayanışmak için buradayız.

İki senedir somut delillerin yok edilmesiyle, tehdit ve şantajlarla yönetilmeye çalışılan süreci adaletsizliğe teslim etmeyeceğimizi söylemek için geldik.

Hiçbir arkadaşımızı, kadınların can güvenliğini sağlamaktan aciz bu düzenin adaletine de bırakmayız. Kadınlara yönelik şiddeti meşrulaştırmak için elinden geleni ardına koymayanlara inat, yalnız mücadele etmeyeceğiz.

Bu ülkenin kadınları atılan her gerici adımın karşısında durmaya devam edecek. Kadına yönelik şiddetin suçlusu olarak yine kadınları ilan edenlere, her ileri adımı geri boğmaya çalışanlara karşı kadınlar dimdik durmaya devam edecek.

Şiddet gören kadına “mücadele edemedin mi” diye soran bu düzen, mücadeleyi kendi karşısında görecek.

Kadın dayanışma komiteleri olarak; İstanbul sözleşmesinden geri çekilen düzen siyasetinin, sanığı değil kadını sorgulayan yargı sisteminin, ülkeyi karanlığa sürükleyen gericilerin karşısındayız.

Haklarımızdan, emeğimizden ve kimliğimizden vazgeçmiyoruz. Bu düzene karşı sadece bugün değil yarınlarımızı kazanana kadar mahallelerde, fakültelerde ve bulunduğumuz her alanda mücadelemizi sürdüreceğiz.

Hasan Bilgili'nin tutuksuz yargılandığı davadan yine tutuklama kararı çıkmadı. Bir sonraki duruşma tarihi 7 Temmuz saat 10.00 olarak belirlendi.