UNESCO: 773 milyon insan okuma yazma bilmiyor

8 Eylül Uluslararası Okuryazarlık Günü vesilesiyle bir rapor yayımlayan UNESCO, hükümetleri, temel okuma ve yazma yetilerinden yoksun olan 773 milyon yetişkin ve genç için eğitim fırsat ve altyapısı sağlamaya çağırdı.

UNESCO’ya göre, dünyadaki ülkelerin yüzde 60’ı, yetişkin eğitimi ve öğretimine bütçelerinin yüzde 4’ünden daha azını ayırıyor. UNESCO tarafından hazırlanan rapora göre okuryazar olmayan 773 milyon genç ve yetişkinin üçte ikisini kadınlar oluşturuyor.

Ayrıca, dünya çapında 63 milyon ilk ve ortaokul öğretmeni, karantina önlemleri çerçevesinde okulların kapatılmasından etkilenmiş durumda. UNESCO pandeminin neden olduğu krizle etkin bir şekilde başa çıkabilmek için, ön saflardaki eğitimcilere öncelik verilmesi gerektiğini vurguluyor.

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay konuya ilişkin yaptığı açıklamada ‘‘Dolayısıyla ilk görevimiz, sayılarını ihtiyaçları karşılayacak şekilde arttırarak, onlara adil ücretler ödeyerek ve iş güvencesi sunarak dünyanın her yerindeki eğitimcilerin işlerini iyi koşullar altında yapabilmelerini sağlamak’’ ifadesini kullandı.

Bölgesel düzeyde dünyanın okuryazar olmayan yetişkin nüfusunun üçte birinin yaşadığı Afrika kıtası, yüzde 66 ile en düşük okuryazarlık oranına sahip.

Okuryazarlığın 2019 yılı sonu itibarıyla yüzde 94,3’e ulaştığı Latin Amerika ise eğitim açısından gelişkin sayılsa da, UNESCO Covid-19 pandemisi nedeniyle sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin arttığına dikkat çekerek, durumun bölgedeki eğitim sistemleri üzerinde ağır etkileri olacağı konusunda uyarıda bulunuyor.

Raporda, bazı yerlerde çevrimiçi seçenekler sunulsa da pek çok Latin Amerika ülkesinde okuryazarlık programlarının askıya alındığı belirtiliyor.