Uludağ'daki otellerde doluluk oranı yüzde 90'a yükseldi

"Uzaktan eğitim" uygulanan okullar dün yarıyıl tatiline girerken, bu süreçte Bursa Uludağ'daki otellerin doluluk oranlarının arttığı ifade edildi.

DHA'ya konuşan bölgedeki bir otel müdürü, “Sömestr geldi. Hafta sonları yoğun bir talep alıyoruz. Talep arttı fakat biz rezervasyonlarımızı, Güvenli Turizm Belgesinin bize ön gördüğü koşullar çerçevesinde alıyoruz. Otellerde belli bir seviyede doluluk olacak" derken, "Şu an kayak severler oldukça rağbet gösteriyor, telefonlar kilitlendi. Kış tatili, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun geçiyor. Tatile gelen misafirlerin seyahat izni var. Biz kendilerine rezervasyon formu gönderiyoruz. Belli saatler içerisinde seyahat edebiliyorlar. Yüzde 70’e yakın kapasitemiz var. Bu kapasitenin de yüzde 90’ı doldu” diye konuştu.