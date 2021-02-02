ÜKD: Öğrencilerimizin yanındayız, aşağı bakmayacağız!

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki polis saldırılarına ilişkin Üniversite Katılımcıları Derneği'nden (ÜKD) açıklama geldi.

"Rektör Bulu derhal görevinden alınmalı ve gözaltındaki öğrencilerimiz serbest bırakılmalıdır. Üniversitede polisin yeri yoktur!" denilen açıklamanın tam metni şöyle:

Melih Bulu Boğaziçi'ne rektör olamaz!

Boğaziçi Üniversitesine atanan kayyum rektöre karşı yapılan protestolarla başlayan ve sonrasında pek çok şehre ve üniversiteye yayılan haklı direnişin yaygınlaşması karşında siyasi iktidar daha önce pek çok kez yaptığı gibi direnişi itibarsızlaşma yoluna gitmiş, ancak bu çabası sonuç vermeyince gittikçe artan yoğun polis saldırısına başvurmuştur. Gün boyu üniversitenin içinde ve dışında polis şiddetine maruz kalan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri gecenin geç saatlerinde kendi okullarında polis şiddetine maruz kalıyorlar ve gözaltına alınıyorlar!

Boğaziçi Üniversitesine atanan rektör Melih Bulu, kendisini protesto eden öğrencilere müdahale edilmesi için daha önce de polis çağırmıştı. Öğrencileri kendi okullarına sokmayan polis, üniversite kapısına kelepçe takmıştı. Bugün üniversitelerimiz adına bu kara leke daha da büyümüş, her yeri sarmış durumdadır.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin Melih Bulu protestoları haklı ve meşrudur. Siyasi iktidara yakınlığı dışında, Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü görevine neden layık görüldüğünü açıklayan herhangi bir özelliği bulunmamaktadır. Yandaş rektör kabul edilemez!

Atanmış rektör Bulu'nun tezinde intihal yaptığı savları karşısında hâlâ söz konusu savların aksi ispat edilebilmiş değildir. Bir üniversite rektörünün intihalci olarak anılması ve buna yanıt verememesi kabul edilemez!

Rektör Bulu derhal görevinden alınmalı ve gözaltındaki öğrencilerimiz serbest bırakılmalıdır. Üniversitede polisin yeri yoktur!

Öğrencilerimizin yanındayız. Aşağı bakmayacağız!

Üniversite Katılımcıları Derneği (ÜKD)