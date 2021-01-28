TÜSTAV Komintern arşivlerindeki TKP belgelerini yayımladı

TÜSTAV, Türkiye Komünist Partisi'yle ilgili 1919-37 arası döneme ait belgelerden oluşan arşivi tamamıyla dijital ortama aktardı ve web sitesi üzerinden okurların ilgisine sundu.
100. Yılında #28KanunisaniyiUnutma— TÜSTAV (@tustav92) January 28, 2021
TÜSTAV KOMİNTERN ARŞİVİ WEB SİTEMİZDE!
Türkiye Komünist Partisi ve hareketiyle ilgili, 1919--37 arası döneme ait belgelerden oluşan arşiv tamamıyla dijital ortama aktarıldı ve web sitemize erişime açıldı. Erişmek için:https://t.co/JVn5xQZMby pic.twitter.com/vx6KNhBw0g