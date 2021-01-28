TÜSTAV Komintern arşivlerindeki TKP belgelerini yayımladı

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TÜSTAV KOMİNTERN ARŞİVİ WEB SİTEMİZDE!

Türkiye Komünist Partisi ve hareketiyle ilgili, 1919--37 arası döneme ait belgelerden oluşan arşiv tamamıyla dijital ortama aktarıldı ve web sitemize erişime açıldı. Erişmek için:https://t.co/JVn5xQZMby pic.twitter.com/vx6KNhBw0g