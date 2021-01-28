TÜSTAV Komintern arşivlerindeki TKP belgelerini yayımladı

TÜSTAV, TKP'ye ilişkin Komintern belgelerini dijital ortama aktararak paylaştı.

Haber Merkezi

TÜSTAV, Türkiye Komünist Partisi'yle ilgili 1919-37 arası döneme ait belgelerden oluşan arşivi tamamıyla dijital ortama aktardı ve web sitesi üzerinden okurların ilgisine sundu.

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