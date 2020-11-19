TÜSİAD'dan faiz yorumu: Yeni bir döneme girdiğimizin işareti

Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararının ardından patronlar kulübü TÜSİAD'dan ilk açıklama geldi.

TÜSİAD Merkez Bankası'nın bu adımını "yeni bir döneme girdiğimizi gösteren önemli bir işarettir" diye değerlendirdi.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Merkez Bankası'nın fiyat istikrarını ve finansal istikrarı sağlamak için atmış olduğu adım yeni bir döneme girdiğimizi gösteren önemli bir işarettir. Enflasyonla mücadelede atılacak olan her adım, finansal piyasalarla olan ayrışmanın yerini piyasa ile uyumlu bir sürece bırakacak, ekonomimizi ve orta vadeli istihdam gelişimini destekleyecektir.

Öte yandan, TCMB politikası ve enflasyonla mücadele, Türkiye ekonomisinin geçmiş olduğu bu zor dönemdeki sorunlardan yalnızca bir tanesidir. TL'ye olan güvenin tesis edilmesi ve ekonominin yeniden sağlam temellere oturması için, serbest piyasa ilkelerine uygun, öngörülebilir ve sürdürülebilir iktisat politikalarına ihtiyaç vardır. Kurumların bağımsızlıklarının ve liyakata dayalı yönetim anlayışının güçlendirilmesi gerekmektedir. Kısa vadede piyasa güvenini tam anlamıyla sağlamak için gerekli adımların istikrarlı bir şekilde atılacağına inanıyoruz."

