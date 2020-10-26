TUSAŞ’ta işçilerin vardiya düzenine tepkisi büyüyor 

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) yönetiminin vardiya düzeni değişikliği duyurusuna yönelik işçilerin tepkisi büyüyerek devam ediyor.

soL'un edindiği bilgiye göre, geçtiğimiz hafta işçilerin başlattığı "yemek almama" eylemine farklı bölümlerden katılımlar oldu. Eyleme, fabrika içerisinde farklı vardiyalardan ve kadrolardan işçiler de destek verdi. İşçiler bazı amirlerin tehditlerine rağmen taleplerinde ısrarcı.

Vardiya düzeninden en çok etkilenen Yapısal Başkanlığı'na bağlı Operasyonlar L3 Direktörlüğü'ndeki mavi yakalı işçilerin talebi, vardiya düzenlerinin fabrikadaki diğer işçilerle eşitlenerek ayrımcılığa son verilmesi.

6 gün çalışma 2 gün tatil şeklinde planlanan vardiya sistemi düzensiz çalışma saatleri dayattığı için işçiler düzensiz fiziksel yorgunluk ve psikolojik sorunlar başta olmak üzere birçok sorun yaşıyor.