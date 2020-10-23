TUSAŞ: İşçiler pandemi öncesi vardiya düzenine dönüşe tepkili

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) yönetimi, 2 Kasım itibariyle pandemi önlemleri kapsamında yapılan vardiya düzeni değişikliğini sonlandırıp pandemi öncesi düzene geçileceğini çalışanlarına duyurdu.

Şirket içerisinde “6+2 vardiya düzeni” olarak bilinen eski düzene geçiş duyurusu mavi yakalı işçiler arasında tepkilere neden oldu.

Eski düzen, sürekli değişiklik gösteren çalışma saatleri dayattığı için pandemi öncesinde de işçiler tarafından istenmiyordu.

Mavi yakalı işçiler, pandemi koşullarında bu düzensiz çalışma saati uygulamasının yeniden başlatılmaması için dün yemek almama eylemi gerçekleştirdi.