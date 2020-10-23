TUSAŞ: İşçiler pandemi öncesi vardiya düzenine dönüşe tepkili

Haftanın ardışık 6 günü çalışılan ve 2 gün izin yapılan uygulamada belirsiz izin günleri ve her hafta değişen çalışma saatleri ile şirketin 7/24 çalışmasını hedefleyen bir sistem.
6+2 sisteminde, mavi yakalı işçiler düzensiz çalışma saatleri nedeniyle fiziksel yorgunluk ve psikolojik sorunlar başta olmak üzere birçok sorun yaşıyor.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) yönetimi, 2 Kasım itibariyle pandemi önlemleri kapsamında yapılan vardiya düzeni değişikliğini sonlandırıp pandemi öncesi düzene geçileceğini çalışanlarına duyurdu.
Şirket içerisinde “6+2 vardiya düzeni” olarak bilinen eski düzene geçiş duyurusu mavi yakalı işçiler arasında tepkilere neden oldu.
Eski düzen, sürekli değişiklik gösteren çalışma saatleri dayattığı için pandemi öncesinde de işçiler tarafından istenmiyordu.
Mavi yakalı işçiler, pandemi koşullarında bu düzensiz çalışma saati uygulamasının yeniden başlatılmaması için dün yemek almama eylemi gerçekleştirdi.