Türkiye'de bugün koronavirüsten 16 kişi yaşamını yitirdi, 1086 yeni vaka açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'de koronavirüs salgınında son 24 saatte 16 kişi yaşamını yitirdi. Yeni vaka sayısı ise 1086 olarak açıklandı.

Ülkede toplam can kaybı 5 bin 241'e, toplam vaka sayısı 206 bin 844'e yükseldi.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 1130 oldu.

Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1.000’i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?" dedi.