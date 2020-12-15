Türkiye Komünist Gençliği: Bu adamı üniversiteden atacaksınız!

Türkiye Komünist Gençliği (TKG), "İstanbul Sözleşmesi çok kan dökecek" açıklamasıyla tanınan Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde görevli Ebubekir Sofuoğlu'nun üniversiteleri "fuhuş evi" olarak nitelendirdiği sözlerine ilişkin kısa bir açıklama yayımladı.

TKG, açıklamasında "İlan ediyoruz: Bu adamı üniversiteden atacaksınız!" dedi.

Sofuoğlu'nun Akit TV'de katıldığı programda söylediği ifadelere ilişkin TKG'nin açıklaması şöyle:

Bu Adamı Üniversiteden Atacaksınız!

Ekranlarda profesör sıfatıyla barınan medya maymunlarından biri, Ebubekir Sofuoğlu isimli şahıs üniversitelerin “fuhuş evi” olduğunu söyledi ve “Sayın cumhurbaşkanımız da vurguladı” diye ekledi.

Ebubekir ve benzerlerinin bulunduğu, iktidar eliyle çürütülen yapılara üniversite demekten utanıyoruz. Ancak ne bu sözleri söylemekten utanmayan bu şahıs türünün tek örneği ne de bu açıklaması kendisinin ilk marifeti.

Eminiz kendisi “İstanbul Sözleşmesi çok kan dökecek” açıklamasını yaptığı ağustos ayından beri katledilen her kadın haberinden keyif almakta, binlerce yıl geriden gelen zihniyetini dışa vurabileceği her fırsatı takip ederek iktidar dalkavukluğunda el yükseltmeye çalışmaktadır.

AKP’nin “eğitimcileri” bunlardır: “Google’ı Abdülhamid buldu” diyen Ebubekirler, “Allah’ın helal kıldığı yaştaki” çocuklarla evlenmek isteyen Bedriler, “Kameradan kızların resimlerini görüyoruz çaktırma” diyen dekanlar.

Yobazlar ağızlarını her açtığında üzerimize çamur sıçrıyor!

Ebubekir ve saydığımız saz arkadaşlarını tanıyoruz. Geleceğimize göz diken, ağızlarından irin saçılan bu güruhun memleketimizde de üniversitelerimizde de yerleri yok.

İlan ediyoruz: Bu adamı üniversiteden atacaksınız!