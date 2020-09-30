'Türk hastaneler borç ödemelerinde indirim istiyor' iddiası

Türkiye'de devlet ve üniversite hastanelerinin ilaç ve tıbbi malzeme şirketlerine 19 milyar liraya varan borç ödemelerinde indirim talep ettiği ileri sürüldü.

Reuters'a konuşan üç kaynak, talebin kabul edilmesi durumunda hastanelerin bu şirketlere yüzde 25 indirimli ödeme yapacağını öne sürdü. Devlet hastanelerinin ilaç şirketlerine yüzde 6, üniversite hastanelerininse yüzde 18 indirimli ödeme yapacağını iddia etti.

Kaynaklardan biri, "Tüm borçlar, yeniden yapılandırmanın ardından ödenecek. Bu doğrultuda, devlet ve üniversite hastaneleri, bugün itibariyle şirketlerin başvurularını kabul etmeye başladı" dedi.

Buna göre, 19 milyar liralık borcun yeniden yapılandırılacak bölümü, talebi kabul edecek şirket sayısına bağlı olacak. İki kaynak, borcun çoğunluğunun yerel şirketlere olduğunu kaydetti.

ABD büyükelçisi David M. Satterfield, geçen hafta yaptığı açıklamada, Ankara'nın ilaç şirketlerine 2,3 milyar dolar borcu olduğunu, bu borçların ödenmemesi durumunda ABD'li şirketlerin Türkiye'yi terk edebileceğini söylemişti.