TÜRGEV’den alındı, İlim Yayma Cemiyeti’ne verildi

Gaziantep Şahinbey Belediyesi, 2013 yılında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucusu, kızı Esra Albayrak’ın ise yönetim kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’na (TÜRGEV) 25 yıllığına verdiği arazinin tahsisini dün iptal etti.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, mecliste iptalle birlikte arazi bu kez de 25 yıllığına oy çokluğuyla İlim Yayma Cemiyeti’ne verildi. Üzerinde şu an yurt bulunan araziyle ilgili karara CHP’li meclis üyeleri tepki gösterdi.

CHP’li meclis üyeleri TÜRGEV’e yapılan tahsisin iptaline “evet” oyu verirken arazinin İlim Yayma Cemiyeti’ne tahsis edilmesi talebine ise “hayır” oyu kullandı. İlçe belediyesinin CHP’li meclis üyesi Hasan Şencan da kararla ilgili, "Tahsisin iptali ile tahsisin yeniden tahsis edilmesini tek teklif olarak getirmişsiniz. Bu maddeyi ayrı getirseniz daha hoş olurdu. Bu vakıflara, derneklere öğrencilerin barınacağı yurtları vermekten bıkmadık mı? İlim Yayma Cemiyeti’ne vereceğimize bunu devletin kurumuna verelim" dedi.

'İlim Yayma Cemiyeti’ne ya belediye ya da TÜRGEV bilgi verdi'

CHP’li meclis üyesi Uğur Kalkan ise "3 Temmuz’da TÜRGEV tahsisin iptali için başvuru yapmış. Ne hikmetse 4 gün sonra da İlim Yayma Cemiyeti 'Burayı bize verin' diye başvuru yapmış. İlim Yayma Cemiyeti’ne ya belediye ya da TÜRGEV bilgi verdi. Nasıl haberi oldu. Açıklar mısınız?" diye sordu.

AKP’li meclis üyeleri bu soruya "Biz kimseye alın, demedik. Müracaatla bilgimiz oldu" yanıtını verdi.