Tunç Soyer, Erdoğan'la 15 dakika görüştü: Doğrusu ben pozitif bir izlenim edindim

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, dün İzmir Valiliği'nde bir araya geldi. Soyer, yaklaşık 15 dakika süren görüşmenin ayrıntılarını Cumhuriyet'e anlattı.

Erdoğan'la iki konu hakkında görüştüğünü belirten Soyer, ''Birincisi Dünya Bankası'nın kentsel dönüşümle ilgili bir acil imar kaynağı, acil imar kredisi adıyla bir enstrümanı var. Dünya Bankası'yla birkaç aydır görüşüyorduk. 250 milyon dolarlık, 5 yıl ödemesiz, 20 yıl vadeli ve çok düşük faizli bir kaynak bulduk. Bunu Hazine garantisiyle kullandırıyorlar. İller Bankası üzerinden alabileceğimiz bir kaynak bu. Çok da hızlı olabilecek. Bir iki ay içinde aktarılacak bir kaynak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın onaylaması lazım. Bu kaynağı tamamen kentsel dönüşüm için kullanacağız. Depremzedelerin özellikle de orta hasarlıların konutlarını yenileyebilmeleri için köprü vazifesi göreceğiz. O krediyi onlara kullandırmış olacağız. Bunu talep etmek istedim. Vakit kaybetmemek lazım çünkü vatandaşın mağduriyeti çok. Hızlı çözüm getirebileceğimiz bir kaynak bu'' dedi.

"İzmir tarihin en büyük yatırımı" diye nitelediği Buca Metrosu için de 490 milyon Avro'luk bir kaynak bulduklarını aktaran Soyer, "Buna Hazine garantisi gerekmiyor fakat Hazine onayı gerekiyor. İşte o Hazine onayı için Sayın Cumhurbaşkanı'ndan talepte bulundum. Çünkü uluslararası ihaleye çıkıldı. O kaynakların kullanılmaya başlaması lazım. Bu da ancak Hazine onaylarsa olacak. Öyle bir tablo vardı. Bu iki taleple ilgili görüştüm kendisiyle'' dedi.

Soyer, Erdoğan'ın konuyu inceleyeceğini söylediğini belirtti. Soyer, "Doğrusu ben pozitif bir izlenim edindim. Yapacağına dair bir izlenim edindim ama tabii bu izlenim sadece'' diye konuştu.